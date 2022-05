Essere “se stessi” è uno dei mantra che viene insegnato a larghi tratti nelle società moderne, anche se non è sempre facile ne “conveniente”: si tratta di un modus operandi che spesso “forziamo” in modo particolare, essendo considerabile sintomo di onestà e genuinità, ma come facilmente intuibile non è possibile imparare da 0 ad essere genuini, discorso che si applica in modo sostanziale al mondo maschile, che spesso viene considerato al contrario decisamente “machiavellico” e per nulla genuino. Quali sono secondo lo zodiaco gli uomini più genuini?

Gli uomini più genuini dello zodiaco: li conosci?

Ariete

Va accettato com’è: l’uomo Ariete si pone pochi limiti in senso generale ma anche letteralmente parlando: si tratta di una personalità che a volte “cozza” con il buonsenso e che spesso deve essere limata perchè è fin troppo schietta e genuina. Solo quando è innamorato si “ammorbidisce” un po’.

Vergine

Raramente l’uomo Vergine manifesta intenzioni e comportamenti poco genuini perchè ha un elevato senso morale, anche se ciò inevitaiblmente può farli risultare eccesivamente puri, in modo anche poco naturale. La realtà dei fatti è che l’uomo Vergine è esattamente come appare, anche nelle esternazioni più eccessive ed esagerate, che sono quelle che evidenziano il loro carattere.

Scorpione

L’uomo Scorpione è discretamente amato e ambito ma bisogna sempre fare i conti con una certa sensibilità di base, coadiuvata da una incrediible capacità ad essere quasi sempre “trasparenti” anche se fa il possibile per mascherarla. Riescono comunque ad essere mediamente “misteriosi” nell’aspetto, pur senza volerlo, ed è ciò che conferisce un grande fascino.