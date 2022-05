I ciclamini sono tra i fiori invernali e sono quelli che maggiormente resistono alle basse temperature. Esistono vari tipi di questa pianta, alcuni hanno i fiori più piccoli e possono essere coltivati in giardino. Mentre altri sono più grandi e quelli possono essere coltivati in vaso.

I ciclamini da vaso amano la luce ma quest’ultima non deve essere diretta e non deve riscaldare troppo l’ambiente. L’ambiente perfetto è un luogo con una temperature tra i 10 e i 18 gradi.

In inverno queste piante non hanno bisogno di molta acqua, che va messa solo quando il terreno è secco. Inoltre, si è meglio metterla nel sottovaso, così sarà la pianta stessa a risucchiare la quantità di acqua di cui necessità. In estate, ha bisogno di pochissima acqua visto che in questo particolare periodo dell’anno non è nel suo ciclo vegetativo.

A giugno i ciclamini, non avranno più fiori e si devono togliere tutte le foglie secche e i fiori appassiti. All’inizio dell’estate, ci saranno solo i bulbi, che devono essere messi in una zona ombreggiata e al riparo dal sole.

Come conservare i ciclamini per farli rifiorire l’anno prossimo: “Pazzesco!”

Per prendersi cura e conservare i ciclamini bisogna aspettare come abbiamo già detto prima, che i fiori appassiscano e cadano, questo avviene a fine giugno.

Bisogna comunque prendersi cura della pianta, soprattutto se le foglie sono verdi e spesse sono il segno che la pianta è ancora viva.

Non vanno annaffiati molto frequentemente, ma il terreno deve essere sempre bagnato. Bisogna continuare in questo modo fino a quando anche le foglie del ciclamino non saranno appassite, le quali poi devono essere staccate. Il vaso poi va messo in una zona fresca della casa ma luminosa.

Finita la stagione estiva, i ciclamini possono essere ripresi e ripiantarli. Toglieteli dal vaso o dal terreno originario e cambiate il terriccio. Sul fondo va messo uno strato di argilla espansa che garantisca al terreno il giusto drenaggio dell’acqua.

Le piante di ciclamino hanno una crescita opposta rispetto alla maggior parte delle piante da interno quindi interrate i bulbi, innaffiateli più spesso e aspettate che ricrescano i suoi bellissimi fiori nel periodo invernale.