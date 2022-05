Credi in te stesso e potrai essere chi vuoi: l’autoconvinzione delle proprie capacità non è cosa da tutti, infatti alcune personalità dimostrano di essere particolarmente “sofferenti” ed in difficoltà nell’apprezzare le proprie capacità. Altri invece godono di un’autostima che naturalmente sembra essere “orientata” verso l’alto. Chi gode di un’autostima alta generalmente riesce a travalicare i propri limiti ed in alcuni casi a palesare in maniera evidente le qualità che possiede…e anche quelle che non possiede. Quali sono i segni zodiacali con l’autostima più alta?

Quali sono i segni con un’autostima elevata? Ecco la risposta

Toro

Anche senza reali necessità, i nati sotto il segno del Toro tendono a “ricordare”, in maniera solo parzialmente naturale, le doti che possiede. Solitamente si fa riferimento ai Toro in fatto di prorompenza e convinzione. E’ una personalità sicura di se fin dall’infanzia e difficilmente l’autostima viene scalfita facilmente da qulasisiasi azione.

Bilancia

Al Bilancia scivola tutto addosso, ed anche se non ama “mettere i cartelli” in merito alle proprie capacità, è ben consapevole di averne molte. Non necessità sproloqui o grandi conferme da parte degli altri. L’autostima dei Bilancia è percepibile nella calma serafica che lo contraddistingue.

Leone

A tratti un po’ spaccone, l’autostima è quella classica, per quanto riguarda il Leone. Difficilmente ammette di aver sbagliato (anche se lo comprende da subito) e la forte emotività ed egocentricità è un fattore molto distintivo del segno. Leone ottiene le cose per “potenza”, ma non prepotenza vera e propria. E tende a dimenticare facilmente egli insuccessi.