Se si ha in programma un viaggio nel Regno Unito, la prima cosa su cui informarsi è il cambio euro-sterlina, quanto vale e dove si può fare.

Se vogliamo cambiare la moneta direttamente in Italia possiamo farlo o andando in Posta o nella nostra Banca di fiducia. Mentre nel Regno Unito ci sono uffici appositi negli aeroporti o nei negozi di souvenir. Si può anche semplicemente prelevare la sterlina dal bancomat.

Vediamo ora dove conviene e dove no. In Posta, assolutamente non conviene, perché oltre a far pagare 6 euro di commissioni, impone anche il 4% di scarto di cambio. Quindi andremo a perdere molti soldi e non è conveniente. Lo stesso vale per le Banche, la commissione e lo scarto varia da banca a banca e può essere anche di più rispetto alla posta.

Neanche gli aeroporti inglesi o nei bancomat conviene perché anche li lo scarto e le commissioni sono care.

Ci rimangono i negozi di souvenir ed è proprio lì che conviene cambiare i mostri euro. Qui infatti non c’è nessuna commissione da pagare e quindi si va a risparmiare.

Di questi negozi, soprattutto a Londra ce ne sono tantissimi, soprattutto in centro o ad Oxford Street.

Si può comunque pagare direttamente con la carta di credito con commissioni sul pagamento che possono variare dal 1,10% al 1,30%.

Cambio euro-sterlina, tutto ciò che devi sapere: “attenzione”

Andiamo ora a vedere quanto vale effettivamente questo cambio e se è favorevole o no. Se volessimo cambiate 1 euro in sterline, quello che ci spetterebbe sono esattamente 0,85 sterline, quindi come vediamo neanche 1 sterlina intera. Al contrario invece, con 1 sterlina, avremo 1.18 euro, quindi più di 1 euro. Questo cosa significa? Semplicemente che questo cambio non è favorevole per l’euro. La sterlina vale di più e quindi con una di essa avremo più di un euro, ma non il contrario.