Ecco svelato cosa succede se mangi il tabacco, incredibile

Segui la moda e mangi il tabacco anche tu? Attenzione perché gli studi affermano che non è molto salutare e può creare danni all’organismo. Secondo uno studio svolto a livello globale, sono ben 70 i paesi nel mondo in cui si è soliti mangiare o masticare il tabacco. E la moda sta crescendo anche in Europa e negli Stati Uniti.

La moda ha assunto anche un nome specifico “Chewing Tobacco” ed è promossa anche da sportivi e celebrità dello sport come un’attività energetica e stimolante. Non sono d’accordo gli studiosi che secondo il rapporto che hanno stilato e hanno presentato alla Conferenza Nazionale sul fumo e salute in India, i danni da masticazione da tabacco sarebbero ingenti.

D’altronde come si può immaginare che il fumo sia deleterio e la masticazione di tabacco sia del tutto inoffensiva? Basterebbe svelare le infauste conseguenze al nostro corpo legate al passatempo protratto nel lungo periodo per far desistere anche i più accaniti masticatori. I documenti parlano chiaro e gli studi sono stati effettuati su persone che hanno fatto largo uso di tabacco da masticazione.

Mangi tabacco? Sai quale sono le conseguenze?

Come dicevamo le conseguente za Chewing Tobacco sono piuttosto gravi. Lo studio intitolato: “Smokeless Tobacco and Public Health: a Global Perspective” ha dimostrato dei dati piuttosto allarmanti. Il tabacco masticato crea dei gravi danni al sistema orale tra cui il cancro al pancreas, all’esofago e il cancro all’apparato orale.

Le responsabili di questo fenomeno sono le sostanze collegate al tabacco che secondo gli esperti sono ben 30 di valenza tossica, nociva e cancerogena. Nei casi più lievi, si fa per dire, il consumo del tabacco provoca lesioni alle mucose orali e malattie paradontali come la leucoplachia. Quest’ultima è una situazione che si presenta al seguito del tabagismo.

Nel cavo orale si presentano macchie o placche di colore bianco formate da una sostanza cheratinosa che si induriscono e assumono una forma granulosa e dura. Possono essere asportate in via chirurgica ma possono essere anche un campanello d’allarme di una forma tumorale in via di progressione.

Inoltre al pari del fumo, la masticazione del tabacco riporta segni di dipendenza a causa della nicotina. Diventa quindi difficile smettere di masticare e di mangiare tabacco come quando si è affetti dal tabagismo. Senza considerare il fattore estetico: consumare il tabacco in questo modo causa ingiallimento dei denti, carie, tartaro e rovina irreparabilmente lo smalto.

Dove si consuma il tabacco da masticazione?

La moda giunge direttamente dai paesi del Sud-Est asiatico, in primis India e Bangladesh, dove sono proprio i giovani tra i 13 e i 15 anni a rappresentare lo zoccolo più duro nel consumo. Purtroppo, quando raggiungono la mezza età quasi tutti questi soggetti che hanno iniziato da giovani a masticare tabacco presentano casi gravi di cancro, diabete di tipo 2 e cardiopatia ischemica o ictus. Ma non c’è da stare felici neanche con i sintomi lievi che sono comunque debilitanti e soprattutto antiestetici e possono fiorire in una patologia più grave e complessa. Se mangi tabacco, smetti subito prima che sia troppo tardi.