La paura fa parte di una delle emozioni più umane in assoluto ma anche quella di cui più tendiamo a “celare” o comunque a tenere sotto controllo. La società fin dalla notte dei tempi apprezza chi riesce a mettere da parte i timori che la vita ci pone davanti anche se questo va contro al nostro istinto di conservazione. E’ grazie alla paura se gli esseri umani in tempi antichissimi sono riusciti a sopravvivere, in fin dei conti. Lo zodiaco prova a metterci davanti le personalità meno coraggiose in assoluto, insomma i “fifoni” del mondo zodiacale. Quali sono questi segni?

I “fifoni” dello zodiaco, ecco i segni più timorosi!

Sagittario

Il più imprevedibile e “anticonformista” dello zodiaco non si prodiga nel cercare di apparire coraggioso sopratutto perchè non lo è. Anzi è un fiero “complessato” e porta avanti il concetto di sdrammatizzare qualsiasi paura e timore di sorta. Insomma loro neanche ci provano ad apparire meno fifoni.

Cancro

E’ un emotivo nato e da sempre deve fare i conti con le proprie insicurezze. E’ paradossalmente più spaventato dalle eventualità più negative che dai reali problemi e ciò lo porta ad una situazione di paradossale controllo della propria vita. Resta tuttavia una persona anche abbastanza ansiosa e ciò compromette parecchio la propria stabilità emotiva.

Toro

Meno “appariscenti” in quanto a paura, Toro è un insicuro autentico anche se naturalmente è portato a nasconderlo, quasi come se ne vergognasse. E’ praticamente spaventato da ogni fattore, dai problemi seri, come quelli di salute fino alle piccolezze. Solo chi lo conosce bene riesce a scoprirlo.