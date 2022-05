Per contrastare l’aumento dei livelli di glucosio nel sangue, bisogna fare attenzione agli indici glicemici degli alimenti. Ovviamente, si deve cercare di evitare quelli con un alto indice glicemico e preferire quelli con l’indice glicemico basso. L’indice glicemico (IG) è la capacità dei carboidrati contenuti nei cibi di alzare la glicemia.

Questi alimenti sono responsabili, appunto del rapido innalzamento del glucosio. Esistono anche dei cibi in grado di rallentare l’assorbimento di glucosio a livello intestinale e mantenere la glicemia costante per lunghi periodi, come ad esempio le fibre idrosolubili.

Per abbassare l’indice glicemico di qualunque alimento basta assumerlo insieme alle proteine.

Allarme glicemia: tutti lo mangiano ma in realtà fa malissimo al corpo

Quando si è di fretta la mattina e non si riesce a fare colazione o semplicemente per passare il tempo con qualche amico, spesso si preferisce fare colazione al bar. Ovviamente queste colazioni, si possono fare una volta ogni tanto, non sempre, perché fanno male. Mangiare ad esempio, la brioche o il cornetto a colazione porta un aumento significativo della glicemia. La brioche ha un indice glicemico pari a 70 e quindi può essere considerato alto.

Mentre l’indice glicemico tiene conto della qualità, il carico glicemico tiene conto sia della qualità che della quantità. Infatti quest’ultimo si calcola moltiplicando la quantità di carboidrati presente in 100 grammi di alimento, per il suo indice glicemico, diviso 100. In questo caso, la brioche ha un carico glicemico pari a 45,99.

La colazione è il pasto più importante della giornata è farne una equilibrata è fondamentale per tutti, ma soprattutto per i diabetici. Il nostro metabolismo nel corso della giornata, ha delle variazioni, quindi lo stesso alimento consumato la mattina, può avere un impatto diverso sulla glicemia, di sera.

Una colazione abbondante ma sana attenua il senso di fame, influisce sull’apporto totale di energia e aiuta l’organismo a ridurre i lipidi nel sangue e a migliorare la sensibilità all’insulina.

Tra gli alimenti consigliati per i diabetici, troviamo sicuramente l’uovo, anche se è meglio il bianco d’uovo o l’albume. Fanno bene anche le carni magre, lo yogurt greco, la ricotta, il prosciutto di tacchino o di pollo, il latte, i fagioli, i formaggi, l’avocado, i cereali integrali come la farina d’avena e la frutta secca come le noci.