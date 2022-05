Essere capaci di esprimere concetti articolati è indubbiamente segno di intelligenza e “produttività mentale” ma come impariamo presto a capire, oltre al contenuto è importante anche la forma: anche la migliore idea se espressa in modo troppo complicato o poco interessante viene immediatamente bollata come inadeguata. Essere prolissi evidenzia non solo l’incapacità di sintetizzare un dialogo, ma anche una certa verbosità che in alcuni casi è “parente” ad un atteggiamento comuniacativo. Se i chiacchieroni sono comunque a tratti ambiti, i prolissi decisamente no. Quali sono i segni che manifestano con più tendenza questo tratto, ossia essere prolissi?

I segni più prolissi dello zodiaco, quali sono?

Scorpione

Non è un chiacchierone ma a tratti riesce ad essere prolisso sopratutto perchè tende ad insistere su concetti che è in grado di spiegare molto chiaramente ma non contento, ripete in maniera quasi ossessiva pur utilizzando altri termini. Questo causa un’ovvia frustrazione che viene palesata. Ma è più forte di lui: lo Scorpione ha questo modo di dialogare sopratutto quando è nervoso.

Vergine

Arzigolato, preciso e maniacale, quasi naturalmente è un prolisso. Agisce “per principio” sempre anche quando bisognerebbe essere sintetici o “lasciar correre”. Ma questo atteggiamento è inaccettabile per Vergine che è dotato di un’incredibile perseveranza in tal senso.

Toro

Il prolisso a tratti, a differenza dello Scorpione è un gran chiacchierone quando si trova a suo agio ma non essendo un maestro nel dialogo, ed al contrario un impulsivo nato, non riesce ad essere realmente interessante ad esprimere concetti in poco tempo, ecco perchè si dilunga molto.