A nessuno piace essere definito noioso, ma è indubbio che diversi comportamenti come una passività cronica, una tendenza seguire la corrente e non esprimere giudizi possono essere alcuni tra i fattori che rendono una persona meritevole di questa poco ambita definizione. Anche il contesto maschile è sicuramente colmo di tante personalità che tendono a far distrarre e sbadigliare quasi immediatamente ma non tutti sono noiosi per la medesima motivazione, anzi. Ecco secondo lo zodiaco gli uomini più noiosi di tutti!

Che noia! Ecco gli uomini più noiosi dello zodiaco

Pesci

Ha un’autostima tendente al basso, ma solitamente appare eccessivamente sensibile sopratutto per alcuni contesti. Ciò è un peccato, perchè l’uomo Pesci ha tantissime risorse e qualità importanti ma non sembra essere in grado di metterle in evidenza, e per questo appare privo di contenuti. Un vero peccato, anche se alcune persone riescono a farlo uscire “dal guscio”.

Capricorno

A volte appare eccessivamente “finto” come atteggiamenti, per via di un po’ di insicurezza che non può precludergli obiettivi veri e propri. Capricorno tende a seguire un po’ troppo la corrente, essendo un conformista nato, anche se prova a manifestare un atteggiamento opposto, resta comunque percepito come “poco autentico” e quindi non meritevole di attenzione.

Ariete

E’ “di coccio” , un testardo nato, e non ama cambiare opinione anche se comprende quando sbaglia, tende a restare sulle sue per principio e per cocciutaggine. Se alcuni considerano questo modo di essere come un tratto di coerenza, per molti altri è invece sintomo di personalità “piatta” e poco elastica.