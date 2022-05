Avere cura del proprio aspetto può trovare varie “fonti” e motivazioni: aiuta l’autostima, il senso di “pulito” e ordine ma è anche una chiave per dimostrare la propria affidabiltà, a mo di biglietto da visita, e come facilmente intuibile per tanti uomini assolutamente eleganti e attenti al loro aspetto, ne esistono tantisismi altri che invece non si curano affatto di quest’ultimo, importante e in alcuni casi “decisivo” fattore. Lo zodiaco prova a mettere insieme questi uomini che non eccellono per ordine e cura del loro lato estetico. Quali sono gli uomini più trasandati?

Gli uomini più trasandati sono questi 3: cosa dice lo zodiaco?

Pesci

Trasandato perchè poco adatto alla maggior parte dei contesti sociali, l’uomo Pesci non può che fare “di testa sua” in ogni circostanza e situazione sociale. Comprende l’importanza di vestire bene ma molto spesso opta per un look da nerd vero e proprio (non “costruito”), e detestando la maggior parte delle situazioni formali dove viene imposto una certa eleganza.

Ariete

Sono estremamente orgolgiosi del loro aspetto genuino che fa parte di un personaggio indubbiamente un po’ costruito, ma l’uomo Ariete è esattamente come lo si dipinge, “duro e puro” ma anche difficile da mettere in riga. E’ raro vederlo con un abito elegante a meno che non sia necessario e spesso sceglie la praticità quando deve abbigliarsi.

Sagittario

Non può che rientrare in lista: il Sagittario “se ne frega” delle convenzioni sociali e pur comprendendo l’importanza della cura della propria persona, è solito fare il “minimo indispensabile”. Non si fa mai mancare l’igiene personale, ma spesso per una questione legata alla pigrizia non si cura assolutamente di come si veste.