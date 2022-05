Una difformità blocca la domanda per ottenere l’ISEE dato che questa domanda serve per dimostrare il proprio livello economico e nel caso richiedere bonus o agevolazioni. Quindi l’ISEE con difformità deve essere assolutamente vietato. Ma cosa vuol dire effettivamente ‘ISEE con difformità’? Vediamolo insieme.

ISEE con difformità, cosa vuol dire? Ecco la risposta: “attenzione”

L’ISEE è un vero e proprio documento amministrativo che viene rilasciato dall’ufficio comunale adibito ad una prestazione che richiedi, o dal Centro di Assistenza Fiscale, o dal patronato locale. Ovviamente questi, sono tutti uffici amministrativi e ufficiali, che mandano la domanda all’Agenzia delle Entrate, per i soliti controlli di routine.

Nel caso di un ISEE con difformità, oltre a non avere più agevolazioni, si possono rischiare anche sanzioni salato addirittura il carcere, perché si tratta di una vera e propria truffa si fanno dello stato.

Queste difformità però, possono capitare anche per sbaglio, dato l’elevato numero di dati che devono essere inseriti in questa domanda ed ovviamente si può anche sbagliare. L’INPS infatti, da a tutti 10 giorni per rimediare all’errore e per presentare un’altra domanda che va a modificare o a sostituire quella vecchia. In questo caso, ovviamente, non ci sarà alcuna sanzione, ma solo un ritardo nell’elaborazione della domanda, che dovrà essere per forza revisionata.

C’è però chi commette degli ‘errori’ di proposito con brutte intenzioni. Magari per comparire nelle fasce di reddito più basse e quindi di percepire delle agevolazioni o dei bonus in più, rispetto a quanto gli spetterebbe.

In questo caso, si può rischiare di dover restituire il triplo della somma percepita, quindi non conviene molto. Inoltre, potrebbero essere multati con delle sanzioni fino a 50 mila euro. Questo dipende ovviamente da ciò non dichiarato o da ciò che è stato percepito come agevolazione.

L’Agenzia delle Entrare, anche se molto in ritardo, fa sempre dei controlli incrociati e quindi spesso può essere trovato l’inganno.