Le personalità femminile sono estremamente diversificate pur restando uniche a loro stesse: spesso si usa dire che l’universo delle donne risulti essere indecifrabile a larghi tratti, a volte per ammissione delle loro dirette interessate. Nella grande varietà di caratteri, non è così impossibile individuare le donne più calme e tranquille dello zodiaco, anche se questo non identifica necessariamente le più pazienti ma proprio quelle che sono “rivolte” a mantenere con costanza un atteggiamento sempre in controllo e “leggero” dal punto di vista emotivo. Quali sono secondo lo zodiaco le donne più tranquille?

Le donne più tranquille dello zodiaco: Le conosci?

Pesci

Calma e tranquilla per definizione ma per nulla “arrendevole” e debole: la Pesci è assolutamente padrone del proprio destino, anzi è proprio la tranquillità ad essere uno dei suoi più grandi punti di forza. Questa personalità riesce ad uscire indenne dalla maggior parte delle situazioni, senza colpo ferire e perciò si tratta di un’amica e compagna fidata.

Capricorno

E’ alla costante ricerca della tranquillità la Capricorno, che ha l’umiltà giusta per comprendere di non essere perfetta, quindi un denso e raffinato autocontrollo riesce a farla “stare tranquilla” in quasi tutte le situazioni sociali. Pochissime cose fanno perdere allla Capricorno la proverbiale flemma di cui è dotata.

Leone

Basta non “toccare” la famiglia e gli amici, e la Leone palesa un atteggiamento bonario, simpatico e alla mano in ogni contesto. E’ molto gelosa dei propri spazi e dei propri principi, ma riesce a “mettere tutto questo” in un contesto di grande tranquillità e pacatezzaa.