La rosa è un fiore molto bello e coltivato da molte persone, per decorare balconi o giardini.

La moltiplicazione della rosa può avvenire tramite talea, propaggine, margotta e innesto. Ma il più semplice, il più usato ma anche il più economico è sicuramente il metodo delle talee.

Rametti di rosa: questo metodo li farà crescere velocemente

Il tipo di innesto perfetto per la moltiplicazione delle rose è quello a scudetto e si fa tra maggio e giugno o a settembre.

La rosa può essere moltiplicata per talea legnosa o semi-legnosa e talea verde o talea da foglia.

La talea, come abbiamo già detto è un metodo di moltiplicazione molto usato, che consiste nel far radicare una porzione di ramo preso da una rosa matura. In base al tipo di ramo prelevato, il periodo migliore per fare la talea di rosa.

Se si usano dei rami ancora non lignificati, allora il periodo giusto è giugno e luglio, mentre se sono lignificate, il periodo perfetto è novembre e dicembre.

Per preparare una talea serve un vaso di 10-12 cm di diametro, un ramo di rosa di 15-20 cm, un composto ormonale tipo radicante, un miscuglio di torba, terra da giardino e sabbia è una bottiglia di plastica.

Innanzitutto, tagliare il ramo che non deve aver prodotto fiori e va tagliato subito sotto un nodo. Togliere poi la parte apicale del ramo e lasciate solo una o due foglie. Questo ramo deve essere immerso in un prodotto ormonale, così da farlo radicare.

Riempite poi un vaso dal diametro di circa 10-12 cm con una miscela di torba, terra di giardino e sabbia. Questo terreno deve essere abbastanza umido, ma non zuppo di acqua e interrate la talea di 8-10 cm.

Per aiutare ancora di più la radicazione usate una bottiglia di plastica, senza fondo e infilatela sulla talea.

Trascorsi 50-60 giorni incominceranno a spuntare i primi germogli, per quanto riguarda le talee fatte a giugno o a luglio. Mentre per le talee autunno-invernali, si deve aspettare la primavera successiva per vedere i primi germogli.



La piantina che si è sviluppata dovrà essere lasciata in vaso e irrigata ogni settimana fino a quando non sarà pronta per la messa a dimora.