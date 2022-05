Avere una buona memoria aiuta in tutti i contesti: impariamo molto presto a conoscere e comprendere chi dimostra di avere una memoria particolarmente fulgida e radicata e invece chi ha problemi molto più “seri” a ricordare le cose. Solitamente chi non dimentica facilmente si appella non solo alla memoria avera e propria ma è anche un segno particolarmente attento. Lo zodiaco identifica con una certa precisione quali sono le personalità che è meglio non far arrabbiare perchè se la legano al dito o comunuque non dimenticano. Ecco quali segni sono!

Ecco i segni zodiacali che non dimenticano nulla! Quali sono?

Vergine

E’ un maniacale e come tale è solito non dimenticarsi nulla. Non solo, Vergine non fa sconti e sa perfettamente le cose da tenere a mente dal punto di vista delle priorità. A tratti dimostra di saper anche una certa abilità nel “mettere assieme” i ricordi. Mai provare a cogliere alla sprovvista uno di loro.

Scorpione

Un altro segno analitico e decisamente maniacale: Scorpione è una sorta di computer ma fa decisamente meno fatica a ricordare le cose importanti. E’ ancora più selettivo e se possibile, riesce a mettere in difficoltà gli altri sopratutto quando si sente preso in giro. Se qualcuno prova a sfruttare eventuali dettagli dimenticati, Scorpione rammenta nei minimi dettagli tutto, senza esclusione alcuna.

Capricorno

Decisamente poco rancorosi e apparentemente un po’ smemorati, in realtà Capricorno ha un’ottima memoria ma è solito per lasciar correre in tanti contesti, “sorvolando” in particolare su cose che danno fastidio ai nati sotto questo complesso segno.