Prestare attenzione ad un contesto, un discorso e un’idea risulta essere da sempre uno dei principali “pregi” degli esseri umani, sopratutto in contesti frenetici come quelli attuali. Al contrario chi si distrae con molta regolarità per forza di cose difetta nella produttività e solitameente anche in ambito della socialità fa “arrabbiare” più di qualcuno. Le personalità più attente sono quelle più ricettive, ossia coloro che “ascoltano” e non semplicemente “sentono” ciò che accade loro. Lo zodiaco identifica in modo preciso queste personalità, che sono le seguenti: ecco i segni più attenti dello zodiaco.

Ecco i segni più attenti dello zodiaco: sono questi 3

Scorpione

E’ un acuto osservatore ma anche un valido ascoltatore. Sembra disinteressato a quasi tutto ma è solito raccogliere informazioni anche “senza volerlo”. La conseguenza è che risulta difficile prenderlo alla sprovvista in fatto di conoscenza. Questo lo rende estremamente sensibile e ricettivo anche in amore. Attenzione a sottovalutarlo!

Leone

Molto gioviale e sensibile, trae in inganno perchè seppur sbadato e apparentemente poco attento, è un eccellente ascoltatore e spesso nota cose che sfuggono alla maggior parte di noi. Leone rappresenta l’attenzione pura e semplice ecco perchè riesce ad essere molto utile sopratutto nelle condizioni di “pericolo”.

Capricorno

Il segno “logico” per eccellenza (ma non il più razionale) è Capricorno che è anche tra quelli meno reattivi dello zodiaco. Questo perchè pensa molto prima di agire, atteggiaemento che divide i giudizi ma che risulta essere la strategia principale adottabile da Capricorno che “vede e sente tutto”, o almeno così sembra.