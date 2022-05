Prima o poi l’argomento “amore” tocca tutti in maniera molto personale: i rapporti sentimentali sono assolutamente indispensabili in un modo o nell’altro, ne restiamo “vittima” in maniera più oo meno consapevole e voluta. Capita anche di trovare una persona apparentemente compatibile ma che si rivela un pessimo partner, sotto tutti i punti di vista. Ovviamente cercare di anticipare questa “presenza” è praticamente impossibile. Lo zodiaco prova ad evidenziare i segni zodiacali che con una probabilità maggiore rispetto ad altri risultano essere i più “pericolosi” in ambito delle relazioni sentimentali, visto che sono i “peggiori” in amore.

I peggiori segni in amore dello zodiaco: attenti a questi!

Acquario

E’ un segno incredibilmente emotivo, a tratti passionale, a tratti ragionativo. Questo potrebbe essere un punto a favore perchè con Acquario non ci si annoia, ma nell’ambito di una relazione sentimentale stabile ciò rappresenta un problema. Acquario spesso è troppo instabile, cambiando umore anche più volte nel corso di un singolo giorno, fattore che compromette le relazioni.

Cancro

Segno sensibile, dolce e affdiabile ma geloso, non nel senso del “possessivo” ma in quello del “geloso preoccupato”. Cancro è un segno con problemi di autostima e non incolpa la controparte se pensa sempre al tradimento, ma se stesso. Ha bisogno di essere supportato, sopratutto nei momenti peggiori ma può essere anche molto stancante.

Gemelli

Personalità poliedrica ed enigmatica. Gemelli è noto per essere realmente complicato da gestire anche se segue comunque una logica di ragionamento che è interpretabile. E’ un profilo affascinante ma che tende all’infedeltà più di altri. Meglio metterlo in conto, sempre.