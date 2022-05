Oroscopo Branko settimana dal 23 al 29 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 23 al 29 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì, infatti, Mercurio raggiungerà una magnifica posizione e ti aiuterà a guadagnare più soldi. Martedì il tuo Marte entrerà nel segno, mentre sabato Venere ti porterà fortuna negli affari.

Toro

Lunedì Mercurio sarà molto attivo e darà un nuovo slancio agli affari. Mercoledì potresti avere bisogno di una dieta depurativa, per disintossicare l’organismo. Sabato la tua Venere farà il suo ingresso nel tuo spazio zodiacale per dare manforte alle coppie e a chi è in cerca dell’amore.

Gemelli

Martedì Marte traslocherà in una bella posizione e ti riempirà di nuova forza. Mercoledì qualche Gemelli vivrà un colpo di fulmine travolgente, mentre domenica le stelle potrebbero riservarti una serata speciale. La tua settimana si concluderà in maniera emozionante.

Cancro

Lunedì Mercurio sarà di nuovo tuo amico e ti aiuterà a portare avanti i progetti di lavoro. Martedì, purtroppo, Marte approderà in Ariete. Il suo nuovo transito potrebbe accentuare i contrasti già esistenti: servirà molta prudenza. Sabato potrai contare su un alleato in più nel cielo: Venere.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera strana. Lunedì, infatti, Mercurio retrogrado potrebbe causare qualche contrattempo, ritardo o malinteso. Per fortuna, martedì Marte tornerà in ottima posizione. Venerdì avrai buone chance di vincere una sfida.

Vergine

Lunedì avrai un nuovo amico astrale: il tuo Mercurio. Martedì Marte non sarà più opposto e tu potrai riconquistare le energie che ti sono mancate nelle ultime settimane. Sabato, oltretutto, anche Venere diventerà favorevole: comincerà un periodo di grande recupero, soprattutto per quel che riguarda i sentimenti.

Bilancia

Martedì Marte raggiungerà il segno dell’Ariete e diventerà quindi opposto. Mercoledì avrai bisogno di molta prudenza nei rapporti con gli altri, nel portare avanti i tuoi impegni quotidiani. Per fortuna, sabato Venere diventerà nuovamente bella e aiuterà i sentimenti.

Scorpione

Lunedì Mercurio retrogrado potrebbe causare qualche piccolo intoppo tecnico, dei malintesi o ritardi. Giovedì ritroverai una grinta invidiabile, una bella determinazione. Sabato Venere diventerà opposto e tu dovrai cominciare ad avere un po’ di cautela in più in amore.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì, infatti, ti sbarazzerai dell’opposizione di Mercurio, mentre martedì Marte raggiungerà il cielo dell’amico Ariete. Giovedì potresti imbatterti in un grande amore del tutto inaspettato.

Capricorno

Lunedì Mercurio tornerà tuo amico, mentre purtroppo martedì Marte diventerà dissonante. Dovrai fare particolare attenzione alla tua forma fisica, cercare di non affaticarti troppo. Venerdì le stelle ti incoraggeranno a prenderti del tempo per te stesso.

Acquario

Lunedì Mercurio raggiungerà una posizione contraria. Mercoledì una passione folle potrebbe travolgerti in maniera del tutto inaspettata. Venerdì dovrai avere particolare prudenza in famiglia, Potrebbero nascere momenti di tensione tra genitori e figli.

Pesci

Lunedì Mercurio tornerà indietro in una posizione amica e ti aiuterò a riportare la pace in famiglia. Mercoledì le stella favoriranno le trattative con la banca. Se hai in mente di richiedere un mutuo, potrai muoverti in questa giornata. sabato potresti ritrovarti da un notaio per firmare un contratto.