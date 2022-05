Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 23 al 29 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti regalerà enormi soddisfazioni, ti consentirà di portare avanti con successo i tuoi progetti. Martedì e mercoledì le giornate migliori, quando avrai nel segno sia la Luna, sia Venere. Largo spazio anche ai sentimenti.

Toro

La settimana che sta per cominciare si preannuncia molto interessante. Avrai l’opportunità di recuperare, sotto ogni punto di vista. Se lunedì e martedì saranno due giorni buoni, il meglio arriverà da mercoledì in poi. Sabato oltretutto Venere entrerà nel tuo segno e darà un nuovo slancio all’amore.

Gemelli

Si preannuncia una settimana molto stimolante. Lunedì sarà un giorno alquanto stancante, ma da martedì in poi le cose andranno di bene in meglio, Finalmente riuscirai a intravedere delle strade più chiare e definite da seguire in futuro, potrai risolvere quei problemi che ti hanno afflitto in passato. Mercoledì e giovedì si preannunciano 48 ore intriganti.

Cancro

La prossima settimana ti permetterà di portare avanti questo processo di revisione della tua vita. Quando le cose non vanno bene e ci sono molte preoccupazioni si ha l’esigenza di fermarsi e rivedere ogni cosa, di eliminare persone e situazioni inutili. Lunedì e martedì saranno due giornate di profonda riflessione. Occhio a mercoledì e giovedì, perché il nervosismo potrebbe salire alle stelle!

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà piena di nuove opportunità. Già a partire da lunedì ci saranno le prime novità. Marte diventerà favorevole e regalerà un nuovo slancio all’amore. Mercoledì e giovedì avrai talmente tanta energia e vitalità che niente e nessuno potranno fermarti, Occorrerà un po’ di prudenza durante il weekend: attenzione a tenere sotto controllo la tua agitazione.

Vergine

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì e martedì la Luna sarà in opposizione. Questo vorrà dire dover affrontare qualche piccolo fastidio, provare un po’ di confusione, qualche esitazione. Già a partire da mercoledì le cose miglioreranno e sabato, oltretutto, Venere raggiungerà un’ottima posizione. L’amore potrà tornare in auge, sia per chi è in coppia, sia per i single.

Bilancia

La settimana ti darà del filo da torcere. Mercoledì e giovedì occorrerà estrema cautela, per tenere testa a una Luna in opposizione. In questo momento è di vitale importanza raggiungere un equilibrio interiore e, soprattutto, mantenere un comportamento diplomatico, anche nelle situazioni più difficili. Cerca di non perdere le staffe con qualcuno.

Scorpione

La tua settimana sarà di grande forza, eppure potresti avere momenti di tensione, già da lunedì. Il fatto è che negli ultimi giorni ti sei trovato a dire sì troppo spesso, per accontentare gli altri e poi a stare male, a sentirti arrabbiato. Dovrai cercare di smaltire tutta questa agitazione accumulata in famiglia. Weekend a rischio discussioni: sii prudente.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana comincerà un po’ sottotono. Lunedì e martedì la Luna in dissonanza potrebbe farti accusare un piccolo calo fisico, forse avrai alcune contrarietà da superare. Cerca di mantenere la calma e, se possibile, di farti scivolare le cose addosso. Per fortuna, già mercoledì e giovedì ritroverai una grande vitalità e la voglia di realizzare qualcosa di importante. Non trascurare l’amore…

Capricorno

Lunedì e martedì la Luna sarà in buon aspetto e darà una grossa mano a recuperare. Tu, però, dovrai fare la tua parte. Anche se nelle ultime settimane hai dovuto affrontare situazioni molto pesanti, dovresti provare a non riversare la tua agitazione in amore. Sabato Venere tornerà attiva: approfittane, per recuperare quella sintonia di coppia che è venuta a mancare negli ultimi tempi.

Acquario

La tua settimana sarà contraddistinta da una profonda agitazione interiore. Martedì Marte diventerà favorevole, ma non riuscirà a placare del tutto il tuo animo. In questi giorni hai un gran voglia di novità, di stravolgere la tua vita, non fare più le solite cose e non frequentare persone che non stimi più di tanto. Mercoledì e giovedì saranno due giornate buone per cominciare a pensare a qualcosa di nuovo.

Pesci

La settimana sarà abbastanza interessante, anche se nei prossimi giorni potresti essere colto da qualche piccola perplessità. Lunedì e martedì avrai un elemento di forza in più dovuto dal passaggio lunare nel segno. Se hai incontri da fare, discussioni importanti da affrontare punta tutto su mercoledì! Sabato Venere sarà di nuovo attiva e darà manforte ai sentimenti.