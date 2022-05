Il salmone è un pesce caratteristico dei mari freddi del Nord, Scozia, Norvegia e Canada ed è molto stimato per la sua carne molto pregiata.

Salmone è il termine usato precisamente per diverse specie della famiglia Salmonidae. Le preparazioni di questo pesce pregiato possono essere tante, dando grande sfogo creativo in cucina. Come abbiamo già detto il salmone ha una carne tanto pregiata, dal sapore delicato e particolare. Per quanto riguarda il profilo del salmone, si presenta particolarmente snello ed allungato ed il capo è aguzzato.

Il colore e l’aspetto, si diversificano in base alla varietà. Il maschio può raggiungere grandezze molto rilevanti, sino a 150 cm di lunghezza per un peso di 36 kg; la femmina raramente supera i 120 cm per 20 kg. La vita del salmone in genere è di 4-6 anni e sporadicamente raggiunge la soglia dei 10.

I salmoni guadagnano il loro tipico colore durante la crescita; essi nascono difatti bianchi, poi, grazie all’alimentazione a base di crostacei, alghe e plankton, la carne diventa di colore rosa più o meno cereo.

Al salmone allevato al cibo viene aggiunto un miscuglio di carotenoidi, coloranti autorizzati dalla legge, che danno, anche al salmone di allevamento, il tipico colore rosa.Parliamo di proprietà e benefici di questo gustoso pesce.

Mangiare salmone fa bene? Quantità, vantaggi e proprietà segrete

Ricca fonte di fosforo che è importante per la salute di ossa e denti, mentre il selenio, di cui è ben fornito, permette il buon meccanismo degli antiossidanti cellulari.

Vi sono presenti anche tante vitamine come la vitamina B6 che stimola le funzioni cerebrali e previene l’invecchiamento, la vitamina B12 che svolge un ruolo importante nella produzione dei globuli rossi e nella formazione del midollo osseo.

La niacina (o vitamina B3) che favorisce la circolazione, protegge la pelle e aiuta la digestione degli alimenti. La tiamina infine (o vitamina B1) che consegna all’organismo l’energia necessaria nella quotidianità. Il salmone è perfetto post-allenamento, soprattutto se mangiato con spinaci, ricchi di ferro e magnesio.

Il mix può aiutare a perfezionare il flusso di ossigeno per le cellule e aiutare la decontrazione muscolare. Inoltre, gli acidi grassi che combattono l’infiammazione nel salmone possono migliorare il recupero fisico.