Essere dotati di stile non è cosa da tutti, anzi, può essere decisamente difficile apparire “stilosi” ed interessanti. Questo perchè essere raffinati non è assolutamente facile, così come risulta complicato incontrare un uomo realmente raffinato. Non è un caso che questi ultimi risultino essere particolarmente ambiti sia nelle “compagnie” che dal punto di vista dell’ambito sentimentale. Non esiste un “modo” per essere raffinato, ma è un compendio di gusto, educazione e capacità di adattarsi ai contesti estetici molto vari. Lo zodiaco può aiutarci a comprendere gli uomini più raffinati di tutti, quali sono?

Gli uomini più raffinati dello zodiaco sono questi 3. Eccoli!

Acquario

Anche se appare un po’ “matto” (nel senso non necessariamente letterale del termine), è sempre molto raffinato ed elegante, anche se non “vuole”. Veste in modo preciso, anche se non ama brand famosi e particolarmente costosi ed e sempre molto cortese quando serve.

Leone

E’ dotato di uno stile riconoscibilissimo, che applica sempre e comunque: difficile vedere un uomo di questo segno trasandato ed abbigliato in maniera approssimativo. “L’abito non fa il monaco” non sembra valere minimamente per Leone che esprime parecchia della propria personalità proprio dal gusto raffinato che evidenzia.

Cancro

Non ha bisogno di seguire la moda, perchè Cancro sviluppa uno stile riconoscibilissimo perchè molto personale. E’ una sorta di prerogativa molto distinguibile, che li rende molto appetibili dal punto di vista sentimentale. Autentici e sempre in “tiro”, almeno in apparenza. E’ la naturalezza ad essere particolarmente evidente, e proprio perchè autentico si distingue dalla massa.