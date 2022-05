Lavorare, come impariamo fin da piccolissimi, rappresenta qualcosa che condiziona la stragrande maggioranza di noi, e che riesce ad influenzare in maniera importante la vita umana. Quasi tutti siamo “obbligati” a lavorare in qualche tipologia di settore, ma se per una larga fetta il lavoro viene tenuto a debita distanza dalla vita privata. Per molti quindi si lavora per vivere, ma per una minoranza in realtà non così infrequente è il contrario: per diverse motivazioni, questi segni zodiacali sono conosciuti per lavorare troppo. Quali sono quelli che lavorano veramente tanto?

I segni zodiacali che lavorano troppo: li conosci?

Capricorno

Molto sensibile al di fuori dei contesto lavorativo, diventa incredibilmente testardo e anche piuttosto “fissato” con il lavoro, se sottoposto alle “sollecitazioni” giuste. Non c’è un motivo preciso che lo porta a lavorare molto: spesso è un mix di orgoglio, morale e testardaggine.

Vergine

Non sono dei grandi lavoratori ma sono soliti sottoporsi a ritmi estenuanti anche senza essere necessario. Rappresenta un paradosso fino a un certo punto. Vergine vive per primeggiare, non intende “smazzarsi” per motivazioni unicamente inerenti al contesto economico. Insomma, non lo fa per il mero aspetto legato al denaro ma interpreta il lavoro come un modo per alzare la propria personale asticella delle capacità.

Ariete

E’ un segno relativamente pigro sul lavoro, ma solitamente da il meglio anche oltre il necessario per una questione di ego in parte ma anche perchè è un supporter dell’azione in piena regola. Anche se è a capo di un’impresa e di un’azienda è il primo ad arrivare sul posto di lavoro e l’ultimo ad andarsene.