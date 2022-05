Il tuo balcone sarà fiorente e colorato con queste piante: la lista

Il tuo balcone merita una fioritura colorata e vivace tutto l’anno ma per ottenerlo dovrai selezionare le piante più adatte. Ti basterà avere una lista completa di piante che fioriscono in base alle stagioni per avere un angolo di casa sempre arricchito di nuovi fiori. Se questo è il tuo sogno allora prendi carta e penna e prendi nota.

Dovrai solo fare attenzione ad alcuni accorgimenti, ovvero valutare l’esposizione solare del balcone e la tua disposizione nel prenderti cura delle piante. Alcune piante, infatti, necessitano di un’annaffiatura frequente, altre invece resistono bene anche con la siccità. Certi fiori devono essere controllati e fertilizzati per ottenere una buona fioritura mentre altri sbocciano per il solo gusto di manifestarsi.

Una volta che avrai appurato il tuo livello personale di pollice verde e considerato la situazione climatica del tuo balcone di casa potrai procedere all’acquisto delle piante. Ti consiglio di rivolgerti al fiorista così da avere tutte le informazioni relative alla coltivazione. Essendo un esperto saprà anche consigliarti le piante più resistenti e quelle che si adattano meglio alle tue esigenze.

Il tuo balcone di casa: il nuovo harem dei fiori

I ciclamini sono i fiori che possono colorare il tuo balcone in inverno. Si adattano bene ai climi freddi anche se non sopportano le gelate. Nelle nottate particolarmente fredde dovrai mettere i ciclamini in una zona riparata oppure trasportarli dentro casa. Si trovano in varie colorazione e non necessitano di particolari cure. Sono quindi adatti anche a chi non ha un pollice verde troppo sviluppato.

In primavera si inizia già ad avere una maggiore disposizioni di fiori da scegliere. I narcisi, i tulipani, le viole, le primule, eccetera. Sono tutti fiori che resistono bene agli sbalzi di temperatura, tipici del periodo. Ognuna di queste piante però ha una particolare predilezione per l’esposizione solare, la frequenza di innaffiatura e la messa a dimora. Per cui prima di acquistare una di queste piante raccogli informazioni dal fiorista o su internet.

L’estate è la stagione della fioritura per eccellenza ma bisogna fare molta attenzione a non dimenticare l’annaffiatura e all’esposizione solare. Molte piante, sebbene amino la luce, non resistono se le poniamo all’esposizione diretta dei raggi del sole. Alcune preferiscono la mezz’ombra e un riparo dalle correnti d’aria improvvise. In estate puoi scegliere fra i gerani, i gigli, le rose, la lavanda, le ortensie, le petunie, eccetera.

L’importanza della potatura

Quando i fiori hanno terminato il loro ciclo vitale vanno subito rimossi. Questo è necessario affinché non rischino di far marcire anche gli altri fiori. Inoltre, va fatto anche per una questione estetica. Eseguire la potatura non è difficile basta usare una forbice o una piccola cesoia se il fusto è particolarmente resistente e procedere a fare un taglio longitudinale a 45 gradi.

In questo modo daremo nuova linfa alla pianta, la quale non dovrà più preoccuparsi di eliminare le parti in eccesso. La potatura servirà anche per ridefinire i contorni della pianta qualora si fosse un po’ troppo allargata e le daremo più spazio per respirare.