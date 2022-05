Il gelsomino è una pianta rampicante che appartiene alla famiglia delle Oleaccee. Si presenta con dei fiori stellati bianchi o gialli e molto profumati. Di gelsomino, ne esistono molte varietà.

Per conservare questo fiore e decorare la casa tutto l’anno si possono far seccare i fiori. Vediamo come ottenere dei magnifici fiori secchi, in pochi passi.

Come seccare il gelsomino in 3 passi: la guida per fiori secchi

Per fare i fiori secchi bisogna tagliare i fiori di gelsomino, in primavera quando sono nel suo massimo splendore. Se la pianta di gelsomino si trova all’esterno, bisogna stare attenti alla rugiada. Non ci devono essere residui di acqua perché rende il fiore più fragile e più difficile l’essiccamento e potrebbe formarsi la muffa.

Ovviamente questi fiori devono essere privi di difetti, senza parassiti o fungini e con corolle aperte e fresche. Quindi prima di passare all’essiccazione vanno trattati con insetticidi spray per eliminare eventuali insetti ancora presenti. In alternativa si può mettere il fiore anche in acqua bollente, per qualche secondo.

Bisogna fare attenzione a non farlo appassire perché il processo di essiccazione deve avvenire appena subito dopo la raccolta.

Dunque, mettere i gelsomini ad essiccare in un luogo buio, asciutto e arieggiato.

Esistono varie tecniche si essiccazione. Abbiamo l’essiccazione all’aria, dove i fiori vengono messi in un ambiente asciutto ed arieggiato, lontano da fonti di calore e di luce. Si devono legate a testa in giù e aspettare 4-5 giorni. Poi vanno coperti con una patina di lacca per capelli.

Abbiamo poi, essiccazione su piano, cioè i fiori si devono stendere su una superficie di cartone o una tavola di legno.

C’è poi l’essiccazione con la sabbia. Questo metodo però, è usato di più per i fiori con i petali spessi. Bisogna usare della sabbia fine, di color bianco avorio. La sabbia, prima di essere usata va l’avatar e fatta asciugare all’aria aperta o messa in forno a 50°.

Per finire, abbiamo l’essiccazione per pressatura. Questo procedimento viene usato se i fiori devono essere usati per quadri, cornici o vetri. Basterà lasciare il fiore ricoperto di carta assorbente a seccare sotto libri molto pesanti.