Il basilico è una pianta aromatica molto diffusa, spesso viene coltivata a casa, per averlo sempre fresco, da utilizzare per i propri piatti.

Il basilico è una pianta erbacea annuale della famiglia delle lamiacee. È una pianta originaria dell’Asia. Il basilico è una pianta molto delicata e quando si decide di coltivarla bisogna farlo nel modo giusto, facendo molta attenzione.

Perchè la piantina di basilico dura poco: segreti e metodi per curarla

Innanzitutto oltre alla pianta, bisogna comprare il vaso giusto. Di solito, quando si acquista lo si trova in un vaso di plastica e questo non va bene. Meglio scegliere un vaso in terracotta e mettere alla base uno strato di argilla espansa, in modo tale da non far formare dei ristagni di acqua, che potrebbero far marcire la pianta.

Il basilico ha bisogno della quantità giusta di acqua, che non deve essere ne troppo poco ne il contrario. Il terreno deve essere leggermente umido, ne secco ne zuppo di acqua, quindi con un dito testate il terreno. Questa pianta è particolarmente sensibile alla siccità, ma anche ai ristagni idrici.

Il dosaggio dell’acqua è importante per garantire una durata maggiore di questa pianta. Il momento migliore per innaffiarla è la mattina, quando il sole non è ancora troppo caldo. Cercate di non bagnare le foglie, soprattutto se il vaso si trova in un posto soleggiato, perché potrebbero bruciare. Se è stata innaffiata poco, è sofferente e le sue foglie si afflosciano.

L’irrigazione a goccia è il miglior sistema per bagnare il basilico, perché fa avere l’acqua alla pianta in modo graduale, senza esagerare.

Inoltre, per dargli maggiore nutrimento si può comprare anche un concime organico.

Un altro elemento importante per far durare la pianta è la posizione. Ha bisogno di una zona luminosa, ma se si trova all’esterno, bisogna fare attenzione ai raggi diretti del sole, che come già detto, potrebbero bruciare la pianta.

Un ultima accortezza riguarda i suoi fiori. Questi ultimi devono essere tagliati. Periodicamente sulla pianta, cresceranno dei fiori, che dovranno essere tolti perché sennò renderanno la pianta di basilico più legnosa e impossibile da usare in cucina.