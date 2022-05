Il ciclamino è un genere di piante spermatofite dicotiledoni che appartiene alla famiglia delle Primulaceae. È considerata una pianta invernale e il suo riposo vegetativo avviene in estate, diversamente da molte altre piante in cui il riposo vegetativo avviene d’inverno. I ciclamini si presentano come dei tuberi appiattiti o rotondeggianti da cui spuntano poi le foglie e i fiori. Ne esistono di varie varietà e tonalità tra cui il bianco, il rosa, il rosso e il viola.

Il ciclamino è considerato un fiore portafortuna e spesso, viene regalato a chi sta attraverso un brutto periodo. Viene anche regalato per augurare tanta felicità ad un nuovo nascituro. La domanda che tutti ci poniamo però, è come conservare questi fiori durante il suo periodo vegetativo.

Conservare i ciclamini in estate non è impossibile: ecco come fare

Come abbiamo già detto, il riposo vegetativo del ciclamino avviene nel periodo estivo, molti infatti si chiedono come conservare questa pianta durante questo periodo. Vediamolo insieme.

Il ciclamino ha bisogno di specifiche attenzioni per crescere ed essere conservato durante l’estate.

Quando le temperature aumentano, la pianta deve essere spostata in una zona fresca, ha comunque bisogno di luce ma ovviamente non direttamente. Bisogna ricordarsi di prendersene cura anche durante il periodo del riposo vegetativo. Vanno tolti tutti i fiori e le foglie secche, in modo tale da far rimanere solo i bulbi, che dovranno poi essere trapiantati in autunno.

All’inizio dell’autunno, i bulbi devono essere trasferiti in un nuovo terriccio, che devono poi essere innaffiati. Durante l’estate, il ciclamino, non ha bisogno di molta acqua, ma ovviamente il terreno non deve essere mai secco. Bisogna fare molta attenzione ai ristagni idrici, che potrebbe far ammuffire i ciclamini.

Inoltre, in estate i ciclamini devono essere concimati, almeno ogni 15 giorni.

Ogni due o tre anni, sempre alla fine dell’inverno, il ciclamino deve essere per forza rinvasato. Questo deve essere fatto per forza per due motivi. Il primo potrebbe essere che la pianta è diventata troppo grande e quindi il vaso in cui si trova è troppo piccolo e deve essere cambiato. Un altro problema può essere causato anche dalla mancanza di sostanze nutritive nel terreno. Trovandosi in un vaso, le sostanze nutritive possono finire.