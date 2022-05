La purezza d’animo rappresenta un concetto oramai parzialmente “perso” o comunque non così comune come siamo soliti immaginare. Solitamente una persona definibile pura è estremamente genuina ed onesta ma questo può essere condito da un pizzico di ingenuità, che a volte rende queste specifiche personalità un po’ vittima del contesto del momento. Non si tratta di personalità “poco sveglie” ma proprio “candide” nell’animo al punto da non riuscire a capire in alcuni casi i “doppi” sensi e le frasi tra le righe. Quali sono i segni più puri dello zodiaco?

I segni zodiacali più “puri” sono questi. C’è anche il tuo?

Pesci

Romantici, puri e “trasparenti”. Pesci rappresenta a larghi tratti anhe la sensibilità effettiva unita ad un po’ di ingenuità, e anche se molto arguto, spesso cade in tranelli verbali e concettuali con “tutte le scarpe”. Anche se ciò non causa frustrazione in loro, può farli sentire in imbarazzo.

Sagittario

Sagittario è esattamente come appare e segue le proprie regole. Se alcune di queste lo fanno apparire “puro” in alcuni ambiti (anche quello legato al rapporto di coppia), se ne fa volentieri una ragione. E’ anche un segno che molto rigoroso sui propri principi, e non intende apparire un “segno vissuto” e sagace se non lo è davvero.

Acquario

E’ sempre un po’ vittima degli eventi e pur avendo un carattere definito, tende ad apparire un po’ impacciato. Essendo molto naturale, anche nelle gaffes, risulta essere anche incredibilmente tradizionalista e “all’antica” sotto molti punti di vista. Anche se prova a “cambiare”, Acquario resta così e basta.