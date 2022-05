Apparire gentili e cortesi fa parte dell’educazione che un po’ tutti abbiamo ricevuto, parzialmente dai nostri genitori, ed in parte dall’esperienze che mano mano accumuliamo nel corso della vita. Non tutti, com’è logico, risultiamo essere educati nello stesso modo e non tutti abbiamo la stessa idea di cortesia. Alcune personalità, sopratutto chi si professa “schietto” e sincero, può effettivamente apparire come scortese, e non vi sono particolari distintizioni tra uomini e donne. Gli uomini più scortesi possono essere definiti dal segno zodiacale: ecco quali sono gli uomini più scortesi in assoluto.

Gli uomini più scortesi secondo lo zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Sagittario

E’ percepito come il segno “selvaggio”, a tratti indomabile, e che causa negli altri un senso di fascino. Non è maleducato ma a tratti appare effettivamente lontano dalle convenzioni sociali, avendo un’idea profondamente diversa di cortesia rispetto all’immaginario comune. E’ comunque attento a ciò che dice, quello che lo fa apparire scortese spesso è “come” lo dice.

Ariete

Sono estremamente impulsivi e non così maleducati come può sembrare ma è indubbio che alcune personalità possono avere questa percezione. L’uomo Ariete non si ferma davanti a nulla, e spesso “fa danni” anche dal punto di vista verbale. Ma non lo fa “apposta”.

Cancro

Tanto dipende dal loro umore: se è stato condizionato da qualcosa in senso negativo, sono i primi a prendersela anche in maniera ingiustificati con chi hanno intorno. Questo perchè l’uomo Cancro è emotivo e “assorbe” l’umore delle persone che ha vicino, le riflette spesso non badando alla forma.