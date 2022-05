Il termine nerd, di provenienza sopratutto anglosassone veniva in passato associato al “secchione” in lingua italiana, ma più recentemente è stato utilizzato anche nel nostro paese in un’accezione non sempre così negativa. Anzi, da stereotipo di persona amante della tecnologia e dello studio ma contraddistinta da una notevole incapacità a relazionarsi con gli altri, il termine è diventato quasi “di moda”. Molti “nerd” sono infatti divenute persone di successo. Generalmente questa nomenclatura definisce una personalità studiosa, anche a discapito della socialità. Quali sono i segni più “nerd”?

Quali sono i segni “nerd” dello zodiaco. Scoprilo con questa classifica!

3) Toro

E’ il nerd “scientifico”, ricorda date, avvenimenti ma è spesso anche molto abile con la matematica ed il pensiero logico. Spesso rappresenta il tipico “nerd tecnologico” ma non per questo fa necessariamente una vita asociale, anzi. Grazie a queste capacità di ragionamento è molto ambito tra le amicizie e anche in amore ottiene successo.

2) Acquario

Estremamente sensibile e pacato, ad Acquario importa poco del giudizio degli altri, ed è fortemente contraddistinto da una mente fertile. Spesso ha incapacità a relazionarsi e per questo trova grande libertà e “benessere” nei propri numerosi hobby, che spesso sono effettivamente “da nerd”, come il collezionismo, la tecnologia e simili.

1) Capricorno

Assolutamente logico e razionale, a volte sembra una specie di computer vivente. Non che sia freddo, ma non è esattamente il “compagnone” del gruppo. Non predilige particolarmente contesti affollati dove tende a sentirsi un po’ a disagio. Preferisce invece i contesti che conosce bene e dove può dare adito alle proprie conosciute doti intellettive.