Il POS è un dispositivo che ci permette di pagare con le monete elettroniche mediante carte di debito, carte di credito o carte prepagate. Con il pagamento con il POS è possibile anche ottenere del credito d’imposta. Tra poco, le cose cambieranno per tutti in Italia. Infatti tra pochi giorni, ossia il 30 giugno, lo Stato renderà obbligatorio questo dispositivo. Quest’obbligo era già stato fatto nel 2016, ma non andò a buon fine. Ovviamente però, le cose da allora sono cambiate, molte persone, hanno abbandonato i contanti, per usare solo le carte di credito.

Un POS di qualità inoltre, permette di calcolare il fatturato dell’inventario, i tassi di vendita e gli ordini.

POS, è allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo? “Attenzione”

Di questi dispositivi, ne esistono di diversi, ognuno per le proprie necessità. Il più utilizzato però è quello contactless. Questo è un POS senza filo che permette di eseguire pagamenti senza contatti, cioè senza inserire la carta di credito ma solo appoggiandola.

Come abbiamo detto, con questo dispositivo, non c’è bisogno di inserire la carta, ma appoggiandola, la transazione avverrà direttamente. Proprio per questo motivo, è allerta in tutta Italia, perché alcuni malintenzionati tentano di rubare i soldi, proprio in questo modo. In luoghi affollati, il ladro può avvicinare un POS, senza filo, alla borsa o al portafoglio, così da avviare la transazione, senza che nessuno se ne accorga.

Questa truffa può avvenire direttamente anche con il cellulare, anche bisogna stare molto attenti.

Per cercare di risolvere questo problema, si possono comprare dei portafogli appositi, dotati di blocco RFID in grado di schermare qualsiasi tentativo di far funzionare le carte contactless custodite all’interno.

Se non si vuole comprare nessun portafoglio, si può semplicemente usare della carta di alluminio, tipo quella che si mette sugli alimenti. Questa carta, è in grado di bloccare il segnale e quindi vietare la transazione ed essere al sicuro.