Quando hai le vene varicose e hai oltrepassato i 40 anni ci sono alcune accortezze che dovrai tenere a mente per non peggiorare il problema. Le vene varicose sono conosciute anche con il nome di malattia varicosa o varicosi e si manifesta nel momento in cui le pareti venose si dilatano ed emergono in superficie. Si notano attraverso una certa nodosità bluastra sottopelle che si sente anche al tatto.

Le vene varicose sono anticipate da certi segnali che è bene conoscere per evitare che si manifestino gli inestetismi. Durante la notte sopravvengono infatti:

gonfiori ai piedi e alle caviglie;

crampi alle gambe o formicolii generali agli arti;

dolore diffuso e sensazione di pesantezza;

comparsa di piccole nodosità sottopelle;

pelle deformata da un colore giallo grigiastro o dalla comparsa di eczemi;

raffreddamento di alcuni parti corporee.

Al manifestarsi di questi segnali dovresti correre ai ripari al più presto ed eliminare certi comportamenti o taluni atteggiamenti che possono intensificare il problema. Soprattutto se hai superato la soglia dei 40 anni. È proprio in questo momento che le vene varicose si verificano più frequentemente a seguito di un rallentamento cellulare dovuto all’età.

Se hai più di 40 anni e hai le vene varicose, cosa devi fare?

Le prime vene varicose hanno fatto la loro triste comparsa e oramai non c’è più nulla da fare se non intervenire chirurgicamente. Però possiamo evitare che ne compaiano altre attenendoci a tutta una serie di comportamenti che dovrebbero rientrare nella norma comune e quotidiana del nostro stile di vita.

La prima buona abitudine da adottare fin da subito è quella di limitare la vita sedentaria. Non c’è niente di più deleterio che saltare l’attività fisica quotidiana sia da un punto di vista fisico che mentale. Pertanto, cerca di passeggiare con un ritmo sostenuto almeno mezz’ora al giorno oppure ricerca un ritmo più blando per un’ora al giorno.

Un altro fattore determinante nella comparsa delle vene varicose è mantenere una posizione eretta per troppe ore al giorno. Se siamo costretti per colpa del lavoro a stare in piedi, fermi sullo stesso posto, per tante ore di seguito cerchiamo almeno di eseguire degli esercizi di allungamento così da stimolare la muscolatura. Con questo movimento i muscoli di dilatano e si accorciamo invece di rimanere sempre insaccati e di conseguenza si ossigenano. Lo stesso discorso vale per chi passa troppe ore seduto.

Il sovrappeso e l’obesità sono altri fattori di rischio per le nostre vene varicose. In questo caso se hai le vene varicose ti consiglio di indossare delle calze elastiche e di evitare calzature strette o tacchi alti. Il caldo è un nemico delle vene varicose e quindi dovresti evitare terme e saune così anche bagni nell’acqua calda per lunghi periodi di tempo.

Le ultime raccomandazioni riguardano l’assunzione di alimenti che contengono fibre e vitamina C e dormire con un cuscino sotto i piedi così che siano più alti rispetto la testa e favoriscano la circolazione affinché non ristagni proprio dove è più facile che compaiano le fastidiose e antiestetiche vene varicose.