I fiori freschi, sono bellissimi e molto profumati, sono quindi adatti per decorare e colorare tutti gli ambienti della casa. Non sempre però, è possibile prenderci cura di questi fiori, ma se non volessimo rinunciare al loro profumo, potrebbero ripiegare su quelli secchi, che forse, rilasciano ancora più profumo. Ai fiori secchi si possono aggiungere anche delle spezie o delle erbe come cannella, vaniglia, chiodi di garofano, alloro e menta.

Profumare gli ambienti con i fiori secchi: ecco la tecnica da seguire

Per cominciare l’essiccazione, bisogna scegliere i fiori che devono essere maturi e al massimo della loro fioritura. Dobbiamo cercare di raccoglierli nei momenti più caldi della giornata così da avere meno umidità, che rischierebbe di compromettere l’essiccazione dei fiori. I fiori, vanno appoggiati su della carta assorbente, per poi metterli in un luogo asciutto e possibilmente privo di altri odori. Se le corolle sono molto piccole, possono essere lasciate intere insieme a qualche fogliolina.

Appena i petali saranno secchi, li potrete mettere in un vaso di vetro o in dei contenitori che si chiudono. All’interno mettere qualche goccia di oli essenziali. Il contenitore dovrà essere chiuso per almeno 24 ore. Passate queste ore, i fiori secchi sono pronti per profumare tutta la casa. Si possono disporre nelle stanze sopra dei vassoi, piattini e ciotole oppure dentro ad un sacchettino da mettere negli armadi o nei cassetti.

Esistono anche altre tecniche di essiccazione, ad esempio quella su griglia, utile se ci sono boccioli o bacche. Abbiamo poi l’essiccazione che per pressatura, che di solito viene usata quando i fiori devono andare in quadri, vetri o cornici.

C’è poi l’essiccazione con la sabbia, che viene usato per i fiori con i petali spessi. Bisogna usare della sabbia fine, di color bianco avorio. La sabbia, prima di essere usata va l’avatar e fatta asciugare all’aria aperta o messa in forno a 50°.

Per rendere più veloce il processo, si possono usare anche alcune sostanze come il mais, il borace, gel di silice e allume, il detersivo per bucato o la glicerina. Bisogna ricoprire il fondo di una scatola, con uno di questi composti. Basterà circa mezzo centripeto, dove poi dovranno essere appoggiati i fiori e ricoperti sempre della stessa sostanza.