La salute viene prima di tutto, come si usa dire, anche se gli stili di vita che scegliamo di intraprendere sono quelli che definiscono la nostra personalità e viceversa. Anche se comprendiamo a fondo l’importanza di uno stile di vita sano per ambire ad uno stato di salute migliore possibile. Alcune personalità manifestano questo interesse in modo più intenso di altre, al punto che i “salutisti” (come sono definiti) rappresentano una parte sicuramente importante della popolazione. I segni più attenti alla salute secondo lo zodiaco sono i seguenti, anche se ovviamente si parla di “tendenze”.

I segni più attenti alla salute dello zodiaco. Ecco quali sono!

Sagittario

Non è un “fissato” del fitness o di altre attività salutari ma ha la propria idea di mantenere un buono stato di salute: mangia in modo molto sano e semplice e fa abbastanza esercizio fisico, quando può. Si tratta di una forma di “rito” non particolarmente stringente e rinunciatario ma che permette ai nati sotto questo segno di vivere tranquillamente tutte le condizioni..

Vergine

Vergine è un segno che ama la perfezione e molto presto apprende che optare per uno stile di vita sano per una motivazione molto pratica: così facendo può dare il massimo ed è un po’ la forma mentis tipica del segno.

Cancro

Ha un’opinione estremamente alta della medicina ma è perfettamente consapevole che bisogna impegnarsi per “stare bene”. Non è un segno particolarmente vanitoso e se sta attento all’alimentazione lo fa principalmente per mantenere uno stato mentale particolarmente florido, oltre che fisico.