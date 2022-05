Perchè abbinare la bresaola al pane integrale: parla l’esperto

Abbinare la bresaola al pane integrale significa preparare uno spuntino composto da un’ottima fonte proteica, la quale è priva di grassi. La bresaola dona un apporto di proteine che contiene fibre alimentari capaci di combattere il colesterolo e regolare la funzionalità intestinale, limitando di fatto l’assorbimento dei grassi.

Gli innumerevoli benefici nel consumare la bresaola

Se abbiniamo la bresaola al pane integrale e ci aggiungeremo una porzione di verdure avremo combinato un piatto unico fresco, veloce da preparare e bilanciato. La bresaola fa parte della famiglia degli insaccati in quanto viene conservata cruda, addizionata da spezie e sale e conservata in un luogo asciutto. Rispetto agli altri insaccati manca però delle fasi di condimento, arrotolatura e macinatura.

Può essere realizzata con vari tipi di carne anche se la più comune è quella di manzo. L’unica a vantare il marchio IGP è quella prodotta nella bellissima zona lombarda della Valtellina. Da sempre vanto del territorio grazie ai favori del clima, dell’atmosfera riparata dallo smog e dal traffico e dalle montagne spesso innevate. Gli altri tipi di bresaola sono realizzati con carne di cervo, tacchino o addirittura cavallo.

Quali proprietà nutrizionali contiene? La bresaola oltre a essere ricca di proteine, porta un buon contributo di micronutrienti. Fra questi figurano le vitamine del gruppo B e la vitamina E. I minerali presenti sono invece sodio, potassio, fosforo, ferro, calcio e selenio. Il suo apporto calorico è pari a 150 kcal ogni 100 grammi ed è quindi un alimento consigliato anche per i diabetici o chi soffre di iperglicemia.

I vantaggi nel consumo del pane integrale

Il pane integrale è una fonte di fibre capace di regolare l’attività digestiva, stimolare il metabolismo e quindi prevenire la formazione di accumuli adiposi. L’indice glicemico del pane integrale è inferiore rispetto a quello del pane raffinato ed è quindi favoreggiato dai nutrizionisti soprattutto ai diabetici.

Viene prodotto con la farina integrale che conserva intatta tutti i valori nutrizionali dei cereali invece di smussarli come fa la farina bianca. Mantiene intatte anche le fibre per cui mangiando il pane integrale al posto di quello raffinato aumenterà il senso di sazietà e saremo predisposti a mangiarne in quantità più contenute.

Abbinare la bresaola al pane integrale

Abbinare la bresaola al pane integrale significa dunque fare incetta di elementi nutritivi e al contempo di saziare il nostro appetito. Basterà solo aggiungere alla ricetta una porzione di verdura fresca che vada a completare lo schema ideale della dieta. Grazie alla bresaola, al pane e alle verdure avremo di fatto costruito un pasto bilanciato con l’ausilio di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali.

Un pasto che non appesantisce ed è perfetto quando le temperature si fanno roventi e non abbiamo troppa voglia di consumare cibi troppo sofisticati. L’importante è scegliere un prodotto di qualità e di valutare la componente dei conservanti. Lo stesso dicasi per il pane che a volte viene ritratto come pane integrale quando in realtà è pane raffinato con l’aggiunta di semi. Il menu dell’estate è pronto per essere gustato fresco.