Il pesce si può mangiare con il pane? Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire quali sono i nutrimenti principali dei due alimenti. Stiamo parlando di due nutrienti completamente diversi e complementari nella dieta quotidiana: le proteine e i carboidrati. Entrambi concorrono a mantenere in forza e in salute il nostro organismo per cui non dobbiamo rinunciare a nessuno dei due.

D’altronde il loro fondamento nutrizionale è ben radicato nelle radici della nostra cultura. La domanda risale dalla notte dei tempi, in quanto se ricordiamo Gesù fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Secondo la storia narrata dalle fonti ufficiali del Cristianesimo, da una porzione di cinque pani e due pesci Gesù prese il pane, lo spezzò e rese grazie alzando gli occhi al cielo in direzione del Padre Eterno. I suoi discepoli distribuirono così il cibo moltiplicato fino a sfamare circa 5 mila tra uomini, donne e bambini.

Se il cibo dato dal nostro Signore è stato sufficiente a sfamare la pletora di persone accorse in suo aiuto, proviamo a immaginare cosa possa fare l’abbinamento pesce e pane se consumato più volte la settimana nel nostro organismo. Non può che essere un regime alimentare bilanciato, corretto e funzionale.

Il pesce si può mangiare con il pane? La combinazione è vincente

Non solo il pesce si può mangiare con il pane ma anche la carne può essere mangiata con il pane. Queste due fonti proteiche fungono da salutari mattoncini per i nostri tessuti e i nostri organi ma la fonte energetica che serve ogni giorno per affrontare le incombenze quotidiane viene fornita dai carboidrati.

Pertanto, non dobbiamo eliminare dalla dieta il contributo dei carboidrati ma limitarne il consumo qualora ne assumessimo in eccedenza. Ricordiamo, infatti, che i carboidrati non si trovano solo nei panificati ma anche in altri alimenti. E questo crea il problema di consumo eccessivo che viene riscontrato dalla società moderna.

Per conoscere il valore nutrizionale di ogni alimento basterà consultare le varie fonti di informazioni così da sapere cosa stiamo mettendo nel nostro piatto e bilanciare l’apporto giornaliero della nostra dieta. In questo modo eviteremo di creare dei sbilanciamenti che nel lungo andare possono danneggiare il nostro organismo.

Le ricette pesce e pane

Nella nostra cucina tradizionale esistono tantissime ricette che prevedono l’abbinamento pesce e pane. Questo può essere sufficiente per capire se il pesce si può mangiare con il pane. Nella pizza, ci sono numerose varianti che prevedono il pesce come quelle con il tonno, i gamberetti e gli altri crostacei. Ma esistono anche delle formule di antipasti o panini da street food che prevedono l’abbinamento con il pesce.

Essendo un cibo piuttosto salutare il pesce dovrebbe essere consumato più volte durante la settimana, in alternanza con carne e legumi. Al posto dei panificati come contributo di carboidrati possiamo mangiare la pasta o il riso senza dimenticare di aggiungere una porzione di pesce. I primi piatti di pesce sono molto golosi e se aggiungiamo una porzione di verdura diventano un pasto completo capace di fornire tutto ciò di cui necessitiamo.