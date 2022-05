Da adulti le responsabilità e le preoccupaizoni tendono a prendere nettamente il sopravvento e inevitabilmente “induriscono” la nostra percezione della vita. A tratti però siamo consapevoli di dover “staccare la spina” e regalarsi degli attimi di totale spensieratezza, ossia vivere momenti in cui la nostra mente e le nostre azioni godono di uno stato di leggerezza assoluta. Una personalità spensierata può essere definita erroreamente infantile, ma in realtà non è propriamente la stessa cosa, come evidenzia lo zodiaco: ecco, in questo caso, le donne più spensierate in assoluto.

Le donne più spensierate dello zodiaco sono queste. Lo sapevi?

Leone

Si getta nelle imprese più assurde e anche pericolose senza particolari remore. La donna Leone è un “bel peperino”, ma riesce a vivere qualsiasi situazione o quasi con grande spensieratezza. Se da parte questo è un pregio (è difficile vederla stressata), a volte si ha l’impressione che non riesca a prendere niente sul serio.

Ariete

Differente il tipo di spensieratezza della Ariete che riesce ad esserlo quasi sempre fondamentalmente per una questione di “impermeabilità” allo stress. Le tensioni e le preoccupazioni sembrano scivolarle addosso, e anche quelle più debilitanti sembrano avere un effetto a breve termine.

Sagittario

Sagittario prende la vita come viene, e non ama farsi il sangue amaro per le preoccupazioni. Segue le proprie personalissime regole e questo conferisce a questa donna molta personalità. Riesce ad essere molto razionale ma non per questo “calcolatrice” ecco perchè non rinuncerebbe mai ad un animo spensierato e fortemente votato alla ricerca della libertà nel senso “selvaggio” del termine.