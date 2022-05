Essere suscettibili fino a non troppo tempo fa era considerata una forma di “tratto” molto più “accettabile” dal contesto femminile, meno per quello maschile. Sopratutto a causa di una percezione culturale che ha visto questo “sentimento” quando essere vietato per gli uomini, fa ancora un po’ “strano” percepire un uomo come visibilmente suscettibile, ossia una sorta di ipersensibilità generale, sopratutto se legata a contesti specifici. Lo zodiaco identifica in maniera netta quali sono gli uomini più suscettibili dello zodiaco.

Gli uomini più suscettibili, quali sono? Per lo zodiaco la risposta è…

Vergine

L’uomo Vergine esprime sicurezza e stabilità ma il più delle volte lo fa in modo non completamente naturale: è sempre pronto a “nascondere” eventuali insicurezze come se fosse un problema reale a manifestarle: chi lo conosce davvero sa che è molto suscettibile, un vero umanista. Solo chi li fa sentire a proprio agio riesce a vedere questo lato dell’uomo Vergine.

Sagittario

Anche Sagittario è dotato di grande sensiblità ed empatia anche se tende a mascherarla naturalmente dietro una maschera di presunta indifferenza. E’ un uomo fortemente indipendente, che non ama ricevere ordini, ma allo stesso tempo solo raramente riesce a mantenere il controllo sul proprio umore. Non fa una tragedia quando deve evidenziare questa sensibilità.

Pesci

Pesci non fa mistero di non essere un “duro”, neanche nella controparte maschile. Tendenzialmente è un pacifista convinto ed è solito approcciare ogni situazione con un’impronta emotiva decisamente suscettibile in ogni situazione. Questo contribuisce se non altro a renderli molto “Umani” e perciò percepiti come affidabili e onesti.