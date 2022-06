Dosi consigliate per dimagrire con la Spirulina: ecco quali sono

Quali sono le dosi consigliate per dimagrire con la Spirulina? Puoi prendere un massimo di sei pastiglie al giorno. Ma sai qual è l’aspetto interessante? È che la Spirulina, essendo un integratore naturale, non ha controindicazioni e quindi non si presenterà alcun problema o reazione avversa all’assunzione continuata e costante nel tempo.

Spirulina ULTRA in offerta lancio SOLO OGGI

Spirulina ULTRA è un integratore a base di Spirulina e Gymnema: dimagrire in fretta ed in maniera naturale. Adesso è possibile.

CLICCA QUI

L’unica reazione che avrai sarà una meravigliosa sensazione di benessere che si rifletterà in modo speculare sia sul corpo che sulla mente. Inoltre, grazie a una delle tante funzioni presenti nella Spirulina avrai una sensazione di sazietà che ti permetterà di assumere meno cibo così da dimagrire in tempo per l’estate.

Dosi consigliate per dimagrire con la Spirulina

Come abbiamo già svelato le dosi consigliate per dimagrire con la Spirulina sono sei pastiglie al giorno. Possiamo assumerle in questo modo: 2 a colazione, 2 a pranzo e 2 a cena. Se non siamo abituati a mangiare durante la colazione ma di bere solo un caffè possiamo assumere la Spirulina con 3 compresse a pranzo e 3 a cena.

L’unica accortezza che dobbiamo avere è quella di ingerire le compresse prima dei pasti – almeno 10 minuti prima – così che l’alga agisca per darci un senso di sazietà e ci farà mangiare meno. L’alga Spirulina, infatti, possiede un contenuto proteico molto elevato che induce a ridurre l’appetito e allo stesso tempo stimola il metabolismo per sintetizzare i cibi in maniera rapida.

L’accoppiata è sensazionale, in quanto non solo non proviamo fame ma quello che mangiamo viene subito immagazzinato o espulso dall’intestino. Questo processo favorirà l’eliminazione dei depositi di grasso e il conseguente dimagrimento. Perderemo chili ma non tonicità muscolare perché le proteine fungeranno da rimpolpante naturale e manterranno intatta l’elasticità della pelle.

Eviteremo così di formare dei fastidiosi vuoti di pelle tipici delle diete ipocaloriche. Le proprietà antiossidanti della Spirulina, infine, garantiranno un colorito alla pelle lucente e vibrante di vitalità come se fossimo appena usciti da un massaggio dall’estetista.

Dove acquistare la Spirulina migliore presente sul mercato

La Spirulina per funzionare e adempiere in maniera sinergica a tutte le funzioni in essa associate deve essere garantita e certificata. Per questo è importante diffidare dei prodotti che si trovano nei vari e-commerce o nei negozi in cui non compare la dicitura “Certificato”. La Spirulina migliore presente sul mercato è di Spirulina Ultra capace di garantire tutte le proprietà dell’alga e in più di offrire una promozione interessante.

Solo per un breve periodo di tempo, infatti, trovi Spirulina Ultra in questo sito al prezzo promozionale di 49,99 euro. Questo è il prezzo unitario di una sola confezione capace di apportare tutti i benefici di cui abbiamo parlato. Ma invece di ricevere una confezione ne riceverai 4 così da assicurarti un lungo periodo di consumo con la Spirulina.

Grazie al consumo costante dell’alga potrai apportare benefici e benessere che si ripercuoteranno sia sul fisico che sulla mente. Tra l’altro riceverai le 4 confezioni di Spirulina Ultra direttamente a casa tua senza dover pagare le spese di spedizione. Il prodotto ti farà trovare preparato o preparata alla prova costume per goderti appieno l’estate 2022.