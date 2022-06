Ecco cosa si può bere quando si ha il colesterolo alto

Quando si ha il colesterolo alto bisogna fare attenzione non solo ai cibi che consumiamo ma anche alle bevande che assumiamo. Purtroppo, molte bevande pur senza saperlo contengono delle dosi di zuccheri che non andiamo a calcolare all’interno del nostro regime alimentare. Tale mancanza può far alzare il valore degli zuccheri nel sangue senza che ce ne rendiamo neanche conto.

Altre bevande eccitanti, invece, come il caffè o il tè possono stimolare il metabolismo a consumare gli antiossidanti e altre sostanze che sono utili a prevenire il rilascio di zuccheri nel sangue, per cui andrebbero di fatto anch’esse limitate. Questi piccoli accorgimenti sono necessari nei casi in cui ci vengono riscontrati dei valori alti di colesterolo. Solo così potremmo risolvere il problema e tornare alla nostra vita di sempre.

Il colesterolo alto, infatti, ci limita molto non solo per una questione di alimentazione ma anche di socializzazione. Se mangiamo fuori con gli amici o nelle situazioni di lavoro saremo costretti a limitare le uscite ai ristoranti perché difficilmente troveremo un menu che si adatti a chi soffre di queste patologie. E dovremo optare per qualcosa cucinato a casa precludendoci così le occasioni di incontro e condivisione.

Idratiamoci con bevande che non contengono zucchero: questa sarà la regola generale che dovremo abituarci a seguire. Di seguito lasciamo una lista di bevande che si possono bere e quelle a cui dobbiamo fare attenzione. Perché l’insidia dello zucchero si nasconde in tantissimi cibi e soprattutto nelle bevande a causa anche del suo elevato potere di conservazione.

Cosa si può bere con il colesterolo alto?

Partiamo dalle cose essenziali: con il colesterolo alto possiamo bere acqua. La dose giornaliera consigliata è di almeno 2 litri al giorno, soprattutto quando fa caldo e tendiamo a sudare molto. Possiamo aggiungere all’acqua delle erbe aromatiche come la menta, il rosmarino e l’alloro con un aggiunta di succo di limone così da aromatizzarla o altra frutta non troppo zuccherata. Facciamo attenzione invece all’acqua minerale frizzante che causa qualche disturbo all’apparato digerente.

Le acque aromatiche possono essere sostituite dai frullati di frutta ma dobbiamo scegliere la frutta con pochi contenuti di zucchero come mele, fragole e pere. Invece dell’acqua possiamo bere il latte vegetale ma anche qui leggiamo bene le etichette. Alcuni nascondono un alto contenuto di zucchero che noi dobbiamo assolutamente evitare. Il latte vaccino può essere consumato solo quello parzialmente scremato e non in dose eccessive.

Eliminiamo totalmente le varie bibite gasate perché contengono troppi zuccheri e nono sono affatto dissetanti. Possiamo consumare invece le varie tisane drenanti, disintossicati o energetiche. Queste ci assicurano un apporto di zuccheri pari a zero. Mentre il tè e il caffè andrebbero consumati con parsimonia solo la mattina a colazione.

Anche i succhi di frutta confezionati nascondono l’insidia dello zucchero. In generale possiamo considerare tutte le bevande confezionate ricche di zucchero non solo per dare loro sapore ma anche per una questione di conservazione. Purtroppo però ciò non lega con la nostra patologia e può far lievitare i livelli di colesterolo alto.