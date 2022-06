Quasi nessuno è completamente trasparente negli atteggiamenti, sempre e comunque: nella maggior parte dei casi vi è sempre un po’ di “strategia” sia nelle parole che negli atteggiamenti, e sono proprio questi ultimi a raccontare agli altri come siamo. L’impressione che diamo agli altri è indiscutibilmente legata alla nostra formazione caratteriale, corredata da una certa dose di esperienza. Secondo lo zodiaco alcuni segni, seppur per motivazioni anche molto diverse e parzialmente giustificate, sono decisamente più drammatici della media, ossia fanno “teatro”. Quali sono questi segni?

I segni più drammatici di tutto lo zodiaco. Ecco quali sono

Scorpione

Apparentemente sembra fuori luogo, vedere questo segno in lista. In realtà, sopratutto quando deve palesare qualche emozione ama “sottlinearla” con un po’ di dramma e teatralità. Solitamente riesce a limitarsi ma in alcuni casi si lascia trasportare. La presenza di “dramma” assume la funzione di sfogo, come a liberarsi di una forma di frustrazione.

Gemelli

Emotivi e particolarmente complessi da decifrare. Da Gemelli è impossibile aspettarsi un comportamento lineare, quindi sarebbe inutile fingersi sorpresi quando fa un po’ l’esagerato, sia un senso che nell’altro. Gemelli è anche volutamente teatrale, come a farsi notare.

Pesci

Solo parte del proprio essere è teatrale, in quanto realmente i nati sotto il segno dei Pesci devono fare i conti con un mondo che sembra girare più velocemente rispetto ai loro ritmi. Alcuni definiscono Pesci un segno “all’antica”, quindi per palesare le proprie emozioni è “costretto” al dramma. Solitamente questa strategia funziona, ecco perchè Pesci ne fa uso abbastanza regolarmente.