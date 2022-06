Mettere in ordine, sopratutto quando si è molto giovani, rappresenta in indiscutibile fastidio, non essendo indubbiamente qualcosa di divertente. Tuttavia impariamo che, in quasi tutti i casi, un contesto ordinato non solo permette di essere efficiente ma in un senso più ampio, comprendere l’idea stessa dell’ordine ed applicarla a noi stessi aiuta a responsabilizzarci. Se il mondo sembra essere parzialmente dominato dal disordine, alcune personalità riescono a dimostrarsi naturalmente ordinate. Quali sono, secondo lo zodiaco? Ecco i segni ordinati per definizione.

I segni più ordinati di tutti! Li conosci? Ecco cosa dice lo zodiaco

Scorpione

Non nasce ordinato, ma è “costretto” a diventarlo. E’ un segno relativamente pigro, che quando non è a suo agio non è particolarmente attento all’ordine “fisico” ma mantiene un concetto di ordine estremamente rigoroso quando serve. Pur dovendo “diventare” tale, riesce ad esserlo senza problemi.

Sagittario

Può stupire qualcuno, ma Sagittario è un maestro dell’ottimizzazione e dell’ordine, essendo tra i più efficienti in senso assoluto. Sagittario infatti è tra i più duttili sopratutto nell’ambito pratico e professionale. Non riesce ad “influenzare” gli altri ad essere ordinati ma è indubbiamente un esempio assoluto da questo punto di vista.

Capricorno

L’efficienza significa ordine e meticolosità: Tende ad essere più “maniaco” dell’ordine rispetto ad altri ma riesce a ricordarsi anche dove ha messo qualcosa diversi giorni prima. Di contro, ha la forte tendenza a diventarne un po’ schiavo di questa forma di ordine, arrivando a “soffrire” quasi fisicamente di fronte ad un contesto caotico. E’ “poco duttile” da questo punto di vista.