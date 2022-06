Un atteggiamento da snob viene considerato il più delle volte non propriamente positivo: l’impressione che danno queste persone è infatti è legato ad un senso di superiorità, anche ingiustificato ed “inutile”, sempre alla ricerca di uno stile ricercato in grado di “spiccare” sugli altri. Il termine proviene, come immaginabile, da una sorta di “discendenza nobile” e può essere molto naturale oppure “inculcata” attraverso l’educazione o l’autoimposizione. Sia donne che gli uomini possono palesare questo atteggiamento: secondo lo zodiaco, sono alcuni segni maschili ad essere considerabili gli “snob” per eccellenza. Quali sono?

Gli uomini più “snob” secondo lo zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Capricorno

Detestano essere considerati snob, ma fondamentalmente è quello che sembrano essere: costantemente alla ricerca di uno stile definito, e sempre impegnati a nascondere il lato più “spigoloso” del proprio carattere, provano ad apparire spontanei ma inevitabilmente sono un po’ altezzosi.

Toro

Non è l’egocentrico “tipo” ma non è certamente il meno classista tra i segni: sia per educazione che per formazione caratteriale tende ad auto inserirsi in una sorta di “piedistallo”, anche nelle piccole cose: anche da come parla si comprende una percezione “ottimistica” in relazione alla propria stessa persona.

Scorpione

Anche Scorpione non ama questa etichetta, anche se fondamentalmente lo è eccome: tende ad apparire schivo ma è più selettivo che altro, ama essere lasciato in pace e rifiuta gran parte dei contesti sociali che lo mettono a disagio. Oltre a questo ama esprimere giudizi in modo piccato e talvolta fastidioso. Scorpione da l’impressione di essere qualcuno estremamente ricercato.