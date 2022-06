L’INPS è l’acronimo di Istituto nazionale della previdenza sociale ed è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano. Tutte devono essere iscritti a quest’ente, sia i lavoratori pubblici che quelli autonomi. Inoltre, quest’ente viene controllato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La previdenza sociale italiana nasce nel 1800 e nel 1889 si introdurre per la prima volta la pensione di invalidità e di vecchiaia. Infatti, questa legge la ‘Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia’. Inizialmente l’iscrizione era volontaria ed era aperta a tutti coloro che avessero un lavoro manuale regolare. Il diritto ad avere la pensione partiva a 60 anni, dopo 25 anni di contributi. Ovviamente man mano, gli anni sono cambiati e aumentati drasticamente.

INPS sotto assedio in tutta Italia, cosa succede? “Da non credere”

L’INPS, oltre alle pensioni, si occupa anche di accettare o rifiutare tutte le domande per bonus o agevolazioni da parte di tutti i cittadini italiani. Con il covid-19, c’è stato un forte afflusso dovuto soprattutto ai nuovi bonus per aiutare le persone in difficoltà. Tra i vari bonus, troviamo quello per le famiglie numerose o con figli minorenni, i bonus bebè per mandare i figli all’asilo. Ma anche bonus per la casa o per la macchina, che vanno ad agevolare anche l’ambiente e l’inquinamento (Ecobonus).

Con l’INPS, però non si può parlare solo di bonus, ma si deve parlare anche di truffe. Sono infatti, molteplici le truffe a nome di quest’ente. Ovviamente bisogna precisare, che l’INPS, non c’entra assolutamente niente. Sono infatti, molti malintenzionati, che sfruttano il suo nome, per truffare le persone. Questa truffe avvengono principalmente online, attraverso dei link ricevuti per email o per sms. Le email o gli sms, fanno intendere una sorta di problema che deve essere risolto, attraverso il link che viene fornito. Si chiede quindi di inserire i propri dati, che ovviamente poi, vengono rubati e usati per rubare i soldi.

Anche l’INPS, informa che non bisogna mai aprire questo link, dato che nelle mail ufficiali e per combattere queste truffe, non verranno mai inseriti link di accesso per i propri dati.