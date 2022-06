La mortadella è un salume molto apprezzato. Nasce a Bologna nel 1557 e il 1998 fu classificata come IGP. È di colore rosa è un profumo molto forte. Può essere mangiata da sola o accompagnata con il pane e qualche formaggio. Ma da dove deriva la mortadella?

In pochi sanno da dove proviene la mortadella: ecco la verità

La mortadella di Bologna Igp viene realizzata con carne di puro suino, che viene lavorata in modo tale da assumere la sua forma cilindrica.

Il processo di lavorazione ha una struttura ben precisa. Si parte dal scegliere il tipo di carne da utilizzare. Per la parte magra cioè la parte rosa, si usa il taglio dalla spalla del suino, mentre per la parte grassa, cioè i pallini bianchi, si usa il grasso della gola del maiale, che va a conferire al salume, il sapore dolce.

Per la sua produzione questa carne, viene congelata a -20 gradi, macinata, miscelata, raffinata e addizionata di spezie.

Dopo aver scelto le carni da usare e dopo averle, vengono insaccate nella forma cilindrica in un budello, che può essere sia naturale che sintetico. Poi vengono cotte in delle stufe ad aria secca a circa 75 gradi. Dopo questo passaggio, cioè dopo la cottura, la mortadella viene deposta in acqua fredda e poi stabilizzata in delle celle di raffreddamento. Il processo di lavorazione dura circa 4 giorni.

Dato che la mortadella viene insaccata in un budello naturale o sintetico, può essere definita insaccato.

Altri tipi di questo insaccato

Ci sono tanti tipi di mortadella, provenienti da più regioni italiane. Come abbiamo già detto quella di Bologna è formata da carne di suino puro. Ad esempio però, in Sicilia, questo salume viene prodotto fon la carne di asino. In Piemonte invece, viene fatta una mortadella rosso scuro, prodotta dal fegato aromatizzato al Barbera.

Anche se sembra strano, dato che si pensa che la mortadella sia un alimento grasso, spesso viene inserita nelle diete dimagranti. Ha lo stesso contenuto di colesterolo di una spigola o di una porzione di pollo senza pelle. Inoltre, la mortadella è meno ricca di sale e 100 grammi di essa contiene solo 288 calorie, cioè molto meno rispetto ad un piatto di pasta.