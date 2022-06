Il concetto di generosità risulta associato a quello “generico” nel termine, ma molto spesso più direttamente a quello “economico”: l’impatto che il denaro ha in ogniuno di noi è differente a seconda del personale modo di interpretare i soldi come concetto. Per buona parte delle persone infatti è un’importantissimo strumento, per altri una forma di status economico ma per alcuni risulta essere qualcosa di più: gli “avari” sono coloro che spendono il meno possibile, per le più disparate motivazioni: essere “accusati” di tirchieria non è certamente bello, ma è sicuramente vero che alcune persone sono eccessivamente attaccati al denaro. Quali sono i segni avari per lo zodiaco?

Gli “avari” per lo zodiaco: quali sono i segni che odiano spendere?

Acquario

“Mano tirata” a scopo prevalentemente conservativo, sopratutto quando devono affrontare spese per la loro percezione, non così necessarie. Ecco perchè sono “mal tollerati” dalla maggior parte dei loro conoscenti perchè sono degli avari selettivi.

Vergine

Non si considerano avari ma piuttosto “attenti” col denaro. Ogni spesa è molto ragionata e quando può preferisce “investire” piuttosto che farsi prendere dalla mania dello shopping. E’ difficile vedere o percepire un Vergine in difficoltà economica anche se hanno questa tendenza nel manifestare il loro carattere.

Capricorno

Sono quello forse più fastidiosi perchè alcuni nati sotto questo segno non sembrano curarsi della nomea e in alcuni casi del vero e proprio sfottò che li vede “soffrire” quasi fisicamente quando spendono più del necessario. In compagnia non disdegnano le “offerte” altrui in termini di consumazioni ad esempio.