In un contesto sociale è fortemente votato all’apparenza, alla cominucazione costante (anche grazie ai social) e al desiderio quasi ossessivo a tratti di dover sempre evidenziare la propria personalità. Una larga fetta della popolazione reale tuttavia non sembra essere coincidente con questi tratti, risultando al contrario molto più schiva e silenziosa. In maniera non dissimile da chi è taciturno, il silenzioso per varie motivazioni preferisce non “apparire” ed essere ingombrante anche quando ha realmente qualcosa da dire. I segni silenziosi per eccellenza sono anche “percepibili” dal segno zodiacale, quali sono?

Ecco i segni più silenziosi dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

E’ un profilo molto concreto, che non ama le parole di troppo e che sopratutto non “vive” per farsi notare. La maggior parte delle persone che non lo conosce direttamente quasi si dimentica della sua presenza proprio per un modo di comunicare ed esporsi molto schivo. Solo quando è realmente motivato si espone un minimo.

Pesci

Se da una parte il loro desiderio ed essere tendenzialmente accettati pur senza cambiare di una virgola, i nati sotto il segno dei Pesci non riescono fino in fondo a comportarsi in maniera “ingombrante” ed evidente. Anche quando parlano utilizzano il più delle volte un tono di voce basso, e sono molto attenti a non “dar fastidio” agli altri in tutte le situazioni.

Acquario

E’ un segno timido, schivo, riservato, che non ama esporsi, e se lo fa, ciò avviene principalmente per due motivi: si sente vulnerabile oppure vuole essere ascoltato o preso in considerazione. Un Acquarioo silenzioso è sintomo di un mood rilassato.