Una pianta di basilico non può mancare in un tradizionale orto o anche semplice balcone di una casa italiana: si tratta di una pianta erbacea di piccole/medie dimensioni che, pur essendo originaria dell’India, ed impiegata da svariati millenni in tutta la zona asiatica in vari ambiti, già nell’epoca di greci e romani antichi è stata introdotta ed apprezzata in Occidente. La buona capacità di adattamento della pianta nota scientificamente come Ocimum basilicum, pianta erbacea che ha tendenzialmente un ciclo di vita annuale, ha permesso una diffusione capillare lungo tutta la zona del mondo sufficientemente temperata da garantire la naturale crescita.

Utilizzo diffuso

Le foglie sono largamente utilizzate sia in ambito alimentare, sopratutto nella dieta mediterranea, dove è una delle forme di condimento più diffuse, ma anche in ambito erboristico. L’aroma di questa pianta è inconfondibile e costituisce la principale motivazione del suo successo. Il basilico infatti viene coltivato con successo sia su vasta che ridotta scala, e la procedura per ottenere una pianta rigogliosa, che con un po’ di cura (ed opportune e regolari potature) può durare anche vari anni. Qual è il modo perfetto per innaffiare il basilico?

Esiste un modo ben preciso per annaffiare il basilico: ecco quale

Come ogni forma di vegetale, è opportuno valutare bene prima di tutto “quanto” annaffiare il basilico: troppa acqua fa marcire le foglie, troppo poca compromette il ciclo vitale della pianta. Sopratutto in estate, il terreno deve essere sempre leggermente umido fino a qualche centimetro di profondità: è sufficente utilizzare un dito per valutare il grado di umidità del terreno che deve essere sempre innaffiato in modo lento e graduale, e mai in quantità eccessiva.

Mai bagnare direttamente le foglie che sono piuttosto delicate. Le piantine giovani hanno bisogno di un apporto sensibilmente più elevato di acqua, e per quanto riguarda le piante in vaso, questo non deve mai presentare un eccesso. La regola è di innaffiare con buona regolarità ma in piccole quantità.