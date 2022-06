Sono già piuttosto lontani i tempi delle definizioni “fisse” concepite sui generi: se fino a non troppo tempo fa l’uomo per “definizione” non doveva palesare alcun grado di sensibilità, sappiamo oggi che non è assolutamente cosi e anche gli uomini sono soliti manifestare un grado di sensibilità non troppo diverso dal genere femminile. Anche se a volte viene interpretato come un tratto quasi “negativo” per certi ambiti, legato alla debolezza e alla vulnerabilità, gli uomini sensibili sono anche quelli più percettivi e comunicativi, contesto che rappresenta un punto di forza. Quali sono gli uomini più sensibili per lo zodiaco?

Gli uomini più sensibili dello zodiaco, li conosci? Sono questi 3

Cancro

E’ un “tenero” per definizione e non prova neanche minimamente a nasconderlo. Perchè dovrebbe? Il metodo intepretativo dell’uomo Cancro è legato alla trasparenza vera a propria ed è uno dei più sensibili ed empatici in assoluto. Difficile non percepirlo quando si conosce un uomo nato sotto questo segno.

Bilancia

Alcuni lo definiscono addirittura “distaccato” ma è una forma di “maschera emotiva” che Bilancia, sopratutto nella versione “maschile” ama palesare. Non perchè si vergogni ad essere sensibile, tutt’altro: è che naturalmente non lo palesa, ma è un profilo generoso e disponibile perchè fortemente empatico. In amore rappresenta la parte apparentemente più “vulnerabile” nella coppia. Solo apparentemente però, essendo dotato di grande forza emotiva.

Pesci

Estremamente sensibile, l’uomo Pesci sembra vivere per non avere un cattivo impatto su niente e nessuno. Ciò lo porta a “percepire sulla propria pelle” le ingiustizie e le cattive azioni che accadono attorno a lui, e ciò lo porta ad esporsi in tal senso.