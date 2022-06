Oggi parleremo di un salume ormai protagonista assoluto nelle cucine italiane e non solo, la mortadella. La storia della Mortadella è una storia lontana nel tempo, che si riconduce perfino al I secolo. In principio veniva definita cibo nobile e proprio per le sue qualità ottimali era un salume molto pregiato e costoso, destinato a finire sulle tavole più rilevanti di tutta Europa.

Nell’Ottocento la sua stima cambiò completamente, tanto da divenire un prodotto popolare e spesso prodotto con carne di qualità scadente.

Oggi, fortunatamente la storia è cambiata ancora, la mortadella è tornata ad essere simbolo di bontà e qualità: un salume dall’aroma caratteristico, che viene prodotto in grandi quantità grazie alla unione delle migliori selezioni di carni italiane elaborate con spezie e aromi naturali in un mix unico e inimitabile.

L’origine del termine Mortadella è incerta e si divide tra due teorie. La prima sostiene che l’etimologia della parola si rifaccia a mortarium per designare la carne finemente tritata all’interno del mortaio.

La seconda, invece, fa riferimento al termine latino myrtatum, cioè mirto, un aroma impiegato in un tipo di insaccato chiamato farcimen myrtatum. Fatto un sunto della storia di questo salume, vediamo adesso i benefici nutrizionali.

La mortadella contiene ferro? ecco la verità sui valori nutrizionali

Parlando di principio nutrizionale la mortadella è piena di vitamina B1 e B2 e di proteine nobili. Inoltre, è pienissima di sodio, potassio, fosforo, ferro e zinco. Un vero e proprio alimento completo e perfetto, saziante, appagante e un piacere non troppo proibito da concedersi, con regolatezza, in un regime alimentare bilanciato. Aggiungiamo poi che la mortadella ha 70 milligrammi di colesterolo ogni 100 grammi di prodotto, esattamente come la carne bianca da sempre grande interprete nelle nostre diete.

Il nostro consiglio è quello di scegliere sempre una mortadella di ottima qualità, IGP di Bologna per non rischiare di ingerire polifosfati. La mortadella è anche fonte di ferro, minerale molto rilevante per la giusta funzionalità del nostro organismo poiché, il nostro corpo ha bisogno di questo elemento per trasportare e accumulare l’ossigeno.

Infine questo insaccato è pieno di fosforo, necessario in tutte le trasformazioni energetiche a livello cellulare. L’insufficienza di fosforo può causare nervosismo, stress, asma ed altri effetti del genere. Pertanto qualche fetta di mortadella può impedire la mancanza di questo minerale.