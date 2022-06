Un tratto sicuramente apprezzatissimo che fa parte dell’essere umano è indubbiamente l’onestà, anche se non tutti in realtà sono pronti ad essere detti “le cose in faccia”. Esistono numerosi modi per essere onesti, ma ciò che è sicuro è che alcune persone manifestano una tendenzan naturale ad essere oneste. C’è chi lo è in modo “brutale” e fin troppo diretto, e chi invece “addolcisce” il tutto in modo da non apparire sgarbato. Il mondo femminile è ancora più “diviso” trale donne oneste e quelle disoneste. Quali sono le prime, secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più oneste dello zodiaco: sono queste 3

Leone

E’ la donna forse più onesta e genuina dello zodiaco. Non è che sia “incapace” di mentire (al contrario) ma sopratutto quando deve dire una scomoda verità, preferisce optare per questa soluzione piuttosto di una bella bugia. Non è schietta ma pur “divagando” tende ad essere comunque un po’ “brutale”.

Sagittario

Ecco, invece la donna Sagittario è quella proprio diretta, schietta, che utilizza anche la “scusa” dell’onestà per “sbattere in faccia” ciò che è effettivamente vero. Tuttavia questo è comunque un vantaggio: difficile vedere una Sagittario che “fa strategia”, sopratutto con chi ama veramente.

Scorpione

Ha un elevato senso morale, anche se questo non sempre viene compreso nella sua “spiazzante” onestà. Ha un po’ la fissa della coerenza e non è una donna che ama districarsi tra le bugie quindi opta sempre per la vita dell’onestà, pura e semplice, anche se a volte è troppo diretta, al punto he sembra farlo apposta.