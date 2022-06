Essere considerati precisi e decisamente produttivi oltre che mediamente ricettivi. Come ogni tratto pur essendo considerato tendenzialmente positivo, può diventare almeno parzialmente negativo se manifesta una tendenza ad essere poco “flessibili” e tendenti all’essere ossessivi. Precisione è quindi anche maniacalità anche se non si tratta necessariamente di un sinonimo del termine di cui sopra. Lo zodiaco identifica in modo piuttosto precisa chi pone grande enfasi nel livello medio di precisione che alcune persone sono in grado di apportare nella propria vita, indifferentemente dal contesto. Quali sono i segni più precisi?

I segni più precisi di tutti sono questi: cosa dice lo zodiaco?

Vergine

Un segno analitico e meticoloso, sa perfettamente qual è la strada migliore per ottenere le cose ed essere efficienti allo stesso tempo, ossia la precisione in ogni cosa che fa. Riesce, almeno nella maggior parte dei casi, a non scadere nella “fissazione” legata alla necessità di fare tutto meglio possibile. Detesta ad esempio un lavoro svolto in modo approssimativo.

Scorpione

Anche se sono pigri e mediamente disordinati, mnantengono l’asticella del proprio livello di accuratezza piuttosto alta. Fanno uso di un connubio funzionante di “analisi” e “istinto”, solitamente un mix che permette ai nati sotto questo segno di adempiere al meglio le proprie mansioni.

Bilancia

Precisi perchè “ottimizzati” naturalmente comportarsi in maniera più logica possibile, ma senza pressioni. Essere precisi non li fa “stare meglio”, semplicemente rappresenta un modus operandi più conveniente che agire in modo approssimativo. Quest’ultimo modo di fare, molto banalmente, non paga, e quindi viene scartato a priori da parte dei nati sotto questa costellazione.